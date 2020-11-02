直播帶貨 蒲江變淘寶水果第1縣

近年來在農村電商推動下，四川蒲江縣從成都轄區內較為偏遠的農業縣，逐步發展為中國大陸最大的跨區域水果電商樞紐之一，得名「淘寶水果電商第一縣」，成為中國大陸成千上萬個被新經濟業態、新技術改變的小城之一。

中新社報導，為抓住疫下「宅經濟」所帶來的直播帶貨風口，今年7月蒲江以「原產地＋直播」方式建立了四川農產品直播基地。

四川農產品直播基地負責人楊利表示，雖然基地中不少年過半百的果農與「00後」、「90後」全職主播相比上手較慢，但是與泥土打了一輩子交道親切感，讓他們拿起手機後，會帶來比年輕主播更高的自然流量。

當前蒲江縣農村電商產業鏈從業人數逾3萬人，占全縣總人口的11%。正為快遞封箱的蒲江縣西來鎮村民陳蘭介紹，自己家裡有5人在電商物流中心工作，不少親友加入縣裡的專業採果隊、打包隊，有的甚至成為職業採購水果經理人。

蒲江電商致富帶頭人、四川至誠農業科技負責人蕭懷東回憶，隨著蒲江農村電商發展，愈來愈多在外務工的年輕人回到家鄉，熟練運用起電商新興技術。

農村電商是一種起步快、消耗少、可持久的產業形態。西南財經大學工商管理學院教授王禕表示，當前中國大陸有不少類似於蒲江這樣的小城通過發展農村電商解決農產品銷售、農村人口就業以及提升農村地區的整體發展水平。未來通過培育新農人、電商企業等農村電商主體，做好產品標準、品牌建設、供應鏈管理，能讓農村電商不僅賣得好，還能賣得久。