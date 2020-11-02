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看好旅遊藍海 台胞崇明島開民宿
11年前，在上海從事外貿行業的台胞賴岳軍首次登上崇明島，便被那裡的美麗風光和清新空氣迷住了。按照朋友的提議，他租下一片果園，當起了「兼職農民」。後來，賴岳軍將果園改建成農場，並把周邊的閒置民居打造成以崇明特產小山羊為主題的民宿。
新華社報導，開業之初確定的「一年起步、兩年穩定、三年發展」規劃基本實現，眼下賴岳軍正籌畫繼續開發。賴岳軍看好的是大陸旅遊市場的一片「藍海」。近年來，休閒度假逐漸成為大陸民眾旅遊的主流方式，價格親民、更接地氣的民宿隨之興起。
中國文化和旅遊大數據研究院等機構發布的「2019中國大陸民宿業發展數據報告」稱，大陸民宿總量超過6.6萬家。民宿市場的前景吸引著很多像賴岳軍這樣的創業者。
「借鑑台灣民宿行業管理經驗，久居民宿確立『三心兩意』經營理念：關心、愛心、體貼心，知你意、如你意。」久居開心農場總經理印劉瓊是「80後」崇明姑娘，也是位「台灣媳婦」。
崇明民宿協會會長劉慶表示，崇明是上海近郊的「生態後花園」。悠久的歷史、得天獨厚的生態和農產品資源，為當地民宿發展奠定了前景廣闊的產業基礎。
「眼下台胞辦的民宿在崇明民宿中占比不大，但因其精緻而受到歡迎。」劉慶通過視訊隔空「喊話」，歡迎台灣民宿業者攜先進理念和成熟經驗到崇明創業，在大陸美麗鄉村「築夢」。
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