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查清逾4億個住戶 陸啟動第七次全國人口普查入戶登記工作

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
中國大陸今日起展開第七次人口普查，為十四五規劃提供信息。新華社
中國大陸今日起展開第七次人口普查，為十四五規劃提供信息。新華社

據大陸央視報導，自11月1日零時，第七次大陸全國人口普查普查入戶登記填報工作正式啟動。將以戶為單位對人口信息進行登記。普查物件是普查標準時點在中國大陸境內的自然人以及在境外但未定居的中國公民，不包括在境內短期停留的境外人員。

第七次全國人口普查的普查標準時點是2020年11月1日零時。在大陸居住或工作的港澳台居民，亦是普查對象。整個普查登記工作為期40日，將一直持續至12月10日。

普查期間，700多萬普查員將對4億多個住戶進行實地普查。大陸國家統計局副局長李曉超表示，通過人口普查全面查清人口數量、結構和分布，準確把握人口變化趨勢及特徵，可以為科學制定「十四五」時期，國民經濟和社會發展規劃提供科學準確的人口信息。

需要普查登記的主要內容包括：姓名、公民身分號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業、職業、遷移流動、婚姻生育、死亡、住房情況等。

據了解，中國大陸的人口普查每10年進行一次。上次人口普查在2010年進行，根據2011年4月28日發布的《2010年第六次全國人口普查主要數據公報（第1號）》顯示，大陸全國總人口共計13.7053億人（含港澳）；漢族人口1,225,932,641人，占總人口91.51%；總人口男女性別比為105.20比100，其中男性人口686,852,572人，占51.27%；女性人口652,872,280人，占48.73%。

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