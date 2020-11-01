任正非：明後兩年是關鍵年 集中優勢兵力打贏殲滅戰

就在美國持續對華為制裁之際，華為心聲社區日前發布華為總裁任正非，於10月27日在研發應屆生招聘座談會上的講話內容，任正非表示，2021到2022年是求生存、謀發展戰略攻關最艱難的兩年，在公司聚焦的業務領域，作戰需強大的隊伍，要有足夠水準的兵力才能集中優勢兵力打贏殲滅戰，因此明年華為應屆生招聘人數至少擴大到8,000人。

澎湃新聞報導，任正非表示，無論是求生存，還是謀發展，人才最關鍵，2021到2022年是華為重要的戰略攻關年，戰略重心要壓到前端，不僅保持正常的研發預算，還會額外增加數十億美元的攻關經費投入。

任正非指出，從戰略格局來看，華為要有一股「新流」進來，讓公司血管流著青春澎湃的血，明年的應屆生招聘人數至少擴大到8,000人，但進來的一定是優秀的人。

任正非還表示，在公司聚焦的領域上，只要看到國內外有合適的人才，先吸引進來，不受編制的限制。其次，重視人才的來源途經，多與業界大拿、優秀學校校長、世界大賽主席等溝通交流，擴大優秀人才的挖掘來源。

最後，關注海外博士和軟體人才的引進，善於發現有洞察能力的年輕人。抓住當前時機，做好留學生入職，外籍學生可以加入國內或海外研究所，特別要關注東歐籍學生群體在全球的成長與挖掘；可以引外籍博士來大陸做博士後。