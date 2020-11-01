全部表現優秀也不例外！ 華為這類型主管每年10%末位淘汰

華為內部論壇「心聲社區」近日發布華為創辦人任正非對華為戰略預備隊學員和新員工的談話摘要，任正非指出，華為的職位將分為三個類別：職員類、專家類、管理類，並強調第三類管理類別主管每年強制性10%的末位淘汰制，即使全數優秀也強制性規定，這樣才有新的血液循環。

每日經濟新聞報導，任正非表示，華為的職位包括職員類、專家類、管理類三個類別，第一類職員類別，也叫專業化職位，這些職位對年齡沒有限制，因為有經驗，可以做到50到60歲，將來他們還會有工齡津貼、崗位補貼、素質補貼；第二類是專家隊伍，專家要快速適應社會變化，趕不上時代變化就會掉隊，華為沒有收容隊；第三類是行政管理隊伍，主官和主管每年強制性10%的末位淘汰，即使全數優秀也硬性規定，這樣才有新的血液循環。

此外，任正非近日在研發應屆生招聘座談會上的講話中指出，2021到2022年是求生存、謀發展戰略攻關最艱難的兩年，在公司聚焦的業務領域，作戰需強大的隊伍，要有足夠水準的兵力才能集中優勢兵力打贏「殲滅戰」；要敢於吸收大陸國內、外人才，華為有足夠的錢，足夠大的空間，容納天下英才，發揮他們的創造才華。