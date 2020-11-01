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港財政司長：大灣區是香港參與「內循環」切入點

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港財政司長陳茂波。（香港電台）
香港財政司長陳茂波。（香港電台）

香港財政司長陳茂波表示，受惠於大陸出口大幅增長，香港的出口亦止跌回升，私人消費跌幅收窄，加上去年低基數效應，使香港第3季本地生產總值有所改善，按年跌幅收窄到3.4%，按季更上升3%，結束連續5季的跌勢。他並提到，大灣區會是香港參與大陸內循環的重要切入點。

據香港電台報導，陳茂波發表網誌指，即使整體經濟呈現改善，一般打工仔面對的環境仍然困難，今年以來失業率由約3%升至6.4%，就業不足率亦由1%升到3.8%，部分受疫情直接衝擊的行業壓力更大。

陳茂波又說，中共五中全會剛發表有關「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議，大灣區會是香港參與國家內循環的重要切入點，香港必須抓緊這個重大機遇。

他並稱，香港可在大灣區發展成為國際科技創新中心的進程中，扮演獨特和重要的角色，隨著人民幣國際化進程持續，在人民幣投資及風險管理產品方面，香港將有很大發展潛力。

香港 人民幣 疫情

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