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大陸昨新增確診24例 其中本土3例在新疆
據大陸國家衛健委發布，大陸昨新增確診病例24例，其中境外移入病例21例（甘肅7例，上海5例，內蒙古3例，廣東3例，福建1例，四川1例，陝西1例），本土病例3例（均在新疆）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
大陸當日新增治癒出院病例20例，解除醫學觀察的密切接觸者688人，重症病例與前一日持平。
大陸境外移入現有確診病例300例（其中重症病例2例），無現有疑似病例。累計確診病例3380例，累計治癒出院病例3080例，無死亡病例。
截至10月31日24時，大陸現有確診病例359例（其中重症病例9例），累計治癒出院病例81004例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例85997例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者861405人，尚在醫學觀察的密切接觸者14247人。
此外，大陸新增無症狀感染者69例（境外移入8例）；當日轉為確診病例3例（無境外移入）；當日解除醫學觀察11例（均為境外移入）；尚在醫學觀察無症狀感染者666例（境外移入446例）。
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