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螞蟻IPO陸港同步上市 規模創紀錄

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
螞蟻集團5日將在陸股、港股上市。（本報系資料庫）
螞蟻集團5日將在陸股、港股上市。（本報系資料庫）

螞蟻集團5日將在陸股、港股上市，這意味人類史上最大規模IPO即將誕生在上海和香港。螞蟻集團10月29日公布的科創板發行申購情況及中籤率公告顯示，這次網路發行有效申購戶數約516萬戶，創科創板新高；申購金額約人民幣19.05兆元，也刷新A股有史以來最高紀錄。

上海證券交易所公告，螞蟻集團IPO最終A股發行價確定為每股人民幣68.8元，總市值2.1兆元，較之前多家投行預測的約2.5兆至3兆元估值，折讓幅度約20%-30%。港股發行價則為港幣80元，剔除匯率影響後，與A股基本持平。

螞蟻集團此次IPO將融資345億美元，超越沙烏地阿拉伯國家石油公司去年12月創下的294億美元IPO融資世界紀錄，這也意味史上最大規模IPO誕生在上海和香港。

在宣布IPO前，螞蟻集團的估值已經一路看漲。宣布IPO消息後，螞蟻集團的估值更是一路走高。

分析指出，按照發行價計算，螞蟻A股市值為人民幣2.1兆元，近12個月本益比為48倍，未來三年(2022年)本益比為24倍，約為科創板上市公司發行本益比平均值的三分之一。除了比科創板公司便宜外，與其他新經濟公司相比，螞蟻的定價並不高。

中國人民大學助理教授王鵬認為，螞蟻集團前身是螞蟻金服，背靠阿里巴巴集團，資金背景雄厚，有大量的數據資產，螞蟻集團自身也在為未來的數位化轉型做準備，有很多應用場景。從這些角度來說，68.8元的發行價其實不算貴。

除此之外，螞蟻集團也將成為A股首個總市值人民幣兆元的互聯網公司，按照10月29日收盤價計算，與2.1兆市值的貴州茅台在伯仲之間，若螞蟻集團上市大漲，將一舉超越貴州茅台，成為A股新的市值冠軍。

螞蟻集團上市，阿里巴巴創辦人馬雲的身家也水漲船高。馬雲目前持有阿里巴巴4.8%股票，市值408億美元。他還持有螞蟻集團8.8%股票，市值約266億美元。以此計算，馬雲身家達674億美元，是名符其實的大陸首富。

IPO 人民幣 上海

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