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阿里上季營運 估符合預期

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

阿里巴巴日前在港交所公告，將於5日公布新一季業績，市場預期業績不會令人失望，麥格理銀行於日前發表研究報告指出，了解到阿里巴巴近期業務及截至9月份季度業績展望，預期季節性因素將帶動整體盈利走勢。

阿里公告表示，董事會將在4日舉行，在會上批准截至今年9月底三個月的季度未經審核業績及公告等議案，並於5日公布業績。

香港經濟日報報導，麥格理指出，鑑於疫情下消費者更審慎，加上季節性推廣等因素，估計消費者在截至6月底及12月底的季度消費將較多，但在截至9月底的季度消費則會暫緩，仍維持阿里巴巴「跑贏大市」信評。

麥格里又將阿里巴巴的商品交易額（GMV）增長預測由23%減至20%，以反映客戶管理收入及佣金方面的比率，但估計受GMV組合轉向新鮮產品的帶動，抽成將維持平穩。

阿里巴巴在9月30日的2020年度線上投資者日上曾公布，過去一年總收入年增34%，達人民幣約5,500億元；其中新零售業務和直營業務年增率超過100%，總收入超過人民幣1,000億元。

人民幣 疫情 香港

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