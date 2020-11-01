聽新聞
test
0:00 / 0:00

天貓雙11首波開跑 吸引剁手黨

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

天貓雙11」在11月1日零時，開啟第一波搶先購，全球消費者可連買三天，預計二天內有1億人會收到貨。

中新經緯用戶端10月31日消息指出，今年「雙11」多的三天就是這三天，1,400萬款商品已開啟打折模式。零時一過，首批五折爆款將率先出動：包括小米、華為、愛迪達等50萬款熱銷商品。

首批五折房也同步上線。透過「天貓好房」App平台，店鋪主播正不斷介紹樓盤項目；這是天貓好房易樓旗艦店預熱「雙11」的一個縮影。

截至10月29日，包括中南置地、保利發展、富力集團、陽光城、世茂、新力、新城控股、華髮等19家房地產企業已在天貓好房平台開設自己的官方旗艦店。

《騰訊網》援引「易居」的內部文信顯示，截至目前共有3,000個樓盤參與此次天貓好房「雙11」活動。

搶購預售商品的「尾款人」們（指已付定金等著付尾款的人），1日凌晨零時30分開始可付尾款。預售的商品大部分都已放在離大家最近的快遞網點，倉庫將連夜發貨。

預計11月1日-2日兩天內將有1億人收到貨，剁手黨們（沈迷網路購物、有不剁掉手不能停止購物衝動的族群）提前拆快遞的快樂要來了。

今年天貓「雙11」從「光棍節」變成「雙節棍」，消費者可分兩波購買，11月1日-3日是第一波，11月11日為第二波。

今年雙11「雙節棍」的新節奏，不僅為消費者創造無需等待、提前拆快遞的新體驗，更將激發全社會巨大的消費熱情。

南方都市報報導，隨著「雙11」臨近，各電商平台陸續上架低價限量優惠商品，讓隱藏在背後的一條「代拍秒殺」產業鏈浮出水面。

報導稱，市面上有大量收費人民幣1至50元的秒殺代拍服務，有商家承諾提供用戶名稱和密碼後，即可在0.05秒內拍下指定限量商品。此外，如果顧客想要自己動手操作直接秒殺，也可以購買8元至100元的「搶拍器」。

中南財經政法大學數位經濟研究院教授盤和林表示，代拍手段主要是利用程式非法侵入或控制電腦系統，這樣的手段涉嫌觸犯大陸刑法規定的提供侵入、非法控制電腦資訊系統程式、工具罪。

中新社報導，大陸國家鐵路集團公司自11月1日起，啟動鐵路「雙11」電商黃金周運輸服務，持續至11月20日。鐵路部門將充分發揮高鐵成網運行和安全快捷等優勢，首次試點復興號動車組整列裝運快件，加強電商、快遞企業合作。

雙11 天貓 電商

延伸閱讀

天貓雙11第一波起跑 預計2天內1億人收貨

雙11年度大戲 各家電商摩拳擦掌推優惠催買氣

雙11刷國泰世華卡 回饋最高31%、稱霸全台

全球首發轉向 25萬品牌進「雙11」

相關新聞

螞蟻IPO陸港同步上市 規模創紀錄

螞蟻集團5日將在陸股、港股上市，這意味人類史上最大規模IPO即將誕生在上海和香港。螞蟻集團10月29日公布的科創板發行申...

阿里上季營運 估符合預期

阿里巴巴日前在港交所公告，將於5日公布新一季業績，市場預期業績不會令人失望，麥格理銀行於日前發表研究報告指出，了解到阿里...

六大行前三季淨利減8%

今年前三季大陸國有銀行、股份銀行淨利集體負增長，雪上加霜的是，被視為「國家隊」的梧桐樹投資平台在第3季退出多家銀行前十大...

兩岸觀策／科技自強下的陸芯爛尾潮

剛落幕的中共十九屆五中全會提出，要把「科技自立自強」作為國家發展戰略支撐。大陸科技部長王志剛說，將「科技自立自強」擺在各...

陸製造業PMI 連八月擴張

大陸國家統計局昨（31）日發布，10月製造業採購經理指數（PMI）為51.4，比9月微落0.1個百分點，但優於市場預期；...

彭博資訊專欄／學者看十四五 人均GDP要追南韓

對於中共公布的「第十四個五年計畫（十四五）」初步內容，經濟學者聚焦於高品質經濟成長，以及科技領域的企圖心；雖未提到具體的...

天貓雙11首波開跑 吸引剁手黨

天貓「雙11」在11月1日零時，開啟第一波搶先購，全球消費者可連買三天，預計二天內有1億人會收到貨。

天貓雙11第一波起跑 預計2天內1億人收貨

11月1日0點，天貓雙11開啟第一波「搶先購」，全球消費者可以連買3天，預計2天內有1億人會收到貨。

遭毀約逼離 服務台青創業的上海青創院宣布關門

為台灣青年到上海創業、就業提供共享空間的青創院滬台交流中心，10月無預警關門，消息近日曝光，讓上海台商圈不勝唏噓。

怕以後買不到？ 華為Mate 40開賣全秒殺

華為Mate 40在30日正式開售，京東電商平台開售僅11秒即告罄。Mate 40開售火爆一方面是供貨不足，另外一方面是...

大陸10月製造業PMI微跌0.1個分點 達51.4

大陸國家統計局31日公布，10月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為51.4，比前一個月微落0.1個百分點。不過，今年...

京東方Q3淨利暴增六倍

京東方第3季淨利暴增六倍，公司稱，隨著面板價格持續回升，下半年行業的經營業績都會有明顯改善，因此收購南京熊貓8.5代線、...

熱門新聞

陸富二代王思聰竟淪在路邊攤炒飯？驚人原因曝光

人妻上交友軟體偷約遇「醜男」扒衣 打電話給老公求救

中國成功提取古人DNA 證實青藏高原距今10萬年前有人類生活

大陸人口普查登記明日啟動 對象包括台灣居民

進口冷凍豬肉包裝驗出新冠病毒陽性 已流入山東省市面

4百萬元分兒子、工資卡給女兒 80多歲老父：他再沒來看我

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。