天貓雙11首波開跑 吸引剁手黨

天貓「雙11」在11月1日零時，開啟第一波搶先購，全球消費者可連買三天，預計二天內有1億人會收到貨。

中新經緯用戶端10月31日消息指出，今年「雙11」多的三天就是這三天，1,400萬款商品已開啟打折模式。零時一過，首批五折爆款將率先出動：包括小米、華為、愛迪達等50萬款熱銷商品。

首批五折房也同步上線。透過「天貓好房」App平台，店鋪主播正不斷介紹樓盤項目；這是天貓好房易樓旗艦店預熱「雙11」的一個縮影。

截至10月29日，包括中南置地、保利發展、富力集團、陽光城、世茂、新力、新城控股、華髮等19家房地產企業已在天貓好房平台開設自己的官方旗艦店。

《騰訊網》援引「易居」的內部文信顯示，截至目前共有3,000個樓盤參與此次天貓好房「雙11」活動。

搶購預售商品的「尾款人」們（指已付定金等著付尾款的人），1日凌晨零時30分開始可付尾款。預售的商品大部分都已放在離大家最近的快遞網點，倉庫將連夜發貨。

預計11月1日-2日兩天內將有1億人收到貨，剁手黨們（沈迷網路購物、有不剁掉手不能停止購物衝動的族群）提前拆快遞的快樂要來了。

今年天貓「雙11」從「光棍節」變成「雙節棍」，消費者可分兩波購買，11月1日-3日是第一波，11月11日為第二波。

今年雙11「雙節棍」的新節奏，不僅為消費者創造無需等待、提前拆快遞的新體驗，更將激發全社會巨大的消費熱情。

南方都市報報導，隨著「雙11」臨近，各電商平台陸續上架低價限量優惠商品，讓隱藏在背後的一條「代拍秒殺」產業鏈浮出水面。

報導稱，市面上有大量收費人民幣1至50元的秒殺代拍服務，有商家承諾提供用戶名稱和密碼後，即可在0.05秒內拍下指定限量商品。此外，如果顧客想要自己動手操作直接秒殺，也可以購買8元至100元的「搶拍器」。

中南財經政法大學數位經濟研究院教授盤和林表示，代拍手段主要是利用程式非法侵入或控制電腦系統，這樣的手段涉嫌觸犯大陸刑法規定的提供侵入、非法控制電腦資訊系統程式、工具罪。

中新社報導，大陸國家鐵路集團公司自11月1日起，啟動鐵路「雙11」電商黃金周運輸服務，持續至11月20日。鐵路部門將充分發揮高鐵成網運行和安全快捷等優勢，首次試點復興號動車組整列裝運快件，加強電商、快遞企業合作。