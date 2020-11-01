六大行前三季淨利減8%

今年前三季大陸國有銀行、股份銀行淨利集體負增長，雪上加霜的是，被視為「國家隊」的梧桐樹投資平台在第3季退出多家銀行前十大股東，減持股份金額至少達人民幣173.3億元。六大國有銀行前三季淨利共人民幣8,511億元，比去年同期減少8.6%，以274天計算，六大行日賺31億元（約新台幣134億元）。

澎湃新聞報導，大陸六家國有銀行和九家上市的全國性股份制銀行的前三季報顯示，新冠疫情對銀行的盈利能力和資產品質的衝擊還在繼續。

受新冠疫情衝擊，國有大行和股份制銀行的不良貸款在今年前三季普遍出現回升態勢，在上述15家上市銀行中，只有浦發銀行的不良貸款餘額和不良貸款率「雙降」，其餘14家銀行不良貸款餘額上升。

從賺錢能力來看，工行、建行、農行和中行前三季淨利增速降幅在8.5%至9.1%。國有大行中，淨利降幅最大的是交行，前三季淨利年減12.4%。淨利降幅最小的是郵儲銀行，前三季年減2.7%

在股份制銀行方面，賺錢能力表現最好的是招行，前三季淨利年減0.8%，是全部國有大行和股份行中，淨利增速降幅最小的。前三季淨利增速降幅達18%的民生銀行，是全部國有大行和股份行中，淨利增速降幅最大的。

雪上加霜的是，大陸國家外匯管理局旗下的A股「三劍客」（梧桐樹投資平臺及其全資子公司北京鳳山投資、北京坤藤投資）第3季大幅減持銀行股股票，並退出前十大股東之列。