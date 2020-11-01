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陸製造業PMI 連八月擴張

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

大陸國家統計局昨（31）日發布，10月製造業採購經理指數（PMI）為51.4，比9月微落0.1個百分點，但優於市場預期；且自3月以來連續八個月位於50的臨界點以上，表明製造業總體持續回暖。

《第一財經》援引中國物流信息中心分析師文韜指出，當前值得關注的問題是原材料購進價格過快上漲，以及消費品需求增速短期放緩。

數據顯示，大陸10月非製造業商務活動指數為56.2，比9月上升0.3個百分點，為連續八個月高於臨界點。

國家統計局稱，這反映非製造業復甦步伐有所加快。

10月大陸綜合PMI產出指數為55.3，也比9月上升0.2個百分點，顯示大陸企業生產經營活動繼續加快恢復。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，儘管10月製造業PMI比9月略低0.1個百分點，但自7月以來，始終位於51.0以上，且連續八個月處於擴張區間，顯示製造業總體持續回暖。

趙慶河指出，10月製造業PMI主要有幾個特點，一是產需保持較快恢復。

10月生產指數為53.9，新訂單指數為52.8，均持續位於臨界點以上，表明製造業生產繼續回升，需求穩步改善。

從企業規模看，大型企業PMI為52.6，略高於9月0.1個百分點；中型企業PMI為50.6，比9月微落0.1個百分點；小型企業PMI為49.4，比9月下降0.7個百分點，且跌破榮枯線。

趙慶河認為，小型企業新訂單指數有所回落，明顯低於製造業總體水準，顯示出小型企業市場需求尤顯不足。

從行業情況來看，部分傳統製造業恢復有所加快，其中，紡織、化學纖維及橡膠塑料製品、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工、金屬製品等行業生產指數和新訂單指數較9月均有不同程度上升。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群分析，經濟呈回升向好態勢，生產指數小幅回落、訂單類指數持平或小幅提高，表明供給與需求恢復的同步性進一步改善。

財信研究院副院長伍超明認為，大陸基建、房地產投資有望帶動製造業、服務業等相關活動趨於好轉，消費需求也將繼續向好，這些因素都利多製造業。不過，歐美地區正面臨第二波疫情衝擊，經濟重啟進程放緩。總體來看，未來PMI或在51上下波動。

PMI

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