彭博資訊專欄／學者看十四五 人均GDP要追南韓

對於中共公布的「第十四個五年計畫（十四五）」初步內容，經濟學者聚焦於高品質經濟成長，以及科技領域的企圖心；雖未提到具體的國民生產毛額（GDP）成長目標，但可能爭取達到南韓、以色列及西班牙的人均GDP水準。

一、高品質經濟成長：

澳盛銀行大中華區首席經濟學者楊宇霆表示，聲明提到「2035年時中國人均GDP將達到中度已開發國家水準」；「雖然未提到明確的數字及國家名稱，但可以合理預期中國目標未來15年內使人均GDP達到與南韓、以色列或西班牙相當的水準。這些國家的人均GDP以目前的物價水準計算，約為35,000-40,000美元」。

彭博資訊中國區經濟學者曲天石表示，計畫中雖未提到數字化的成長率目標，「但要求大舉強化經濟品質，表現在創新、產業基本面更先進，以及經濟體制更現代化等領域。為達到這些目標，中國強調科技創新、供給面的結構性改革，以及雙循環」。

二、創新推動：

瑞銀集團經濟學者王濤與張寧撰文指出，中國聚焦於科技與創新，加速產業升級，「我們認為中國在新的五年計畫中，可能會提高研發與教育支出。基於科技受到外國管制，中國可能會分配更多資源於基礎與弱項研究，以及科技瓶頸領域」。在數位化計畫方面，「我們認為中國將在『新基礎建設』領域增加投資，包括5G網路、AI及數據中心」。

三、對外開放：

巴克萊經濟團隊指出，「聲明中呼籲透過高層次對外開放，加強國際合作。呼籲促進貿易與投資自由化，推進『一帶一路』高品質發展，並積極參與全球經濟治理體制的改革」。

四、國內需求：

高盛經濟學者指出，中國聚焦於提升國內需求，達成更永續的成長，意味著中國將「提升總生產因素生產力，並平衡各產業／地區的發展」，「雖然中國政府多年來一再呼籲經濟發展模式轉型，但基於國內外環境已普遍改變，我們認為未來五年可能將加速改革，以達成永續、平衡且高品質的成長，並且從『中所得集團』的頂端水準，進入『高所得集團』」。（作者Enda Curran是彭博資訊專欄作家／編譯任中原）