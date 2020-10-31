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QFII、RQFII細則修訂：外資持股披露比例降至24%

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

上交所和深交所發布修訂境外機構投資人證券交易規則，調整外資持股初始披露比例從26%下調至24%，自今（1）日起施行。

根據滬深證券交易所發布的有關合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）證券交易實施細則，修訂內容有六方面，一是擴大投資範圍。除原有品種外，合格境外投資人可投資於存託憑證、股票期權、政府支持債券等；同時，允許合格境外投資人參與融資融券交易、轉融通證券出借交易以及債券回購交易。

二是修改資訊報送要求，以進一步減輕市場主體資訊報送負擔。三是調整外資持股初始披露比例。全部境外投資人合計持有同一上市公司A股股份達到或超過一定比例時，上交所將公布其已持有該公司股份的總數及占公司股份總數的比例。初始披露比例由26%下調至24%。

對於披露比例下調，滬深交易所表示，近年隨著A股納入MSCI、富時羅素等國際重要指數，境外投資人投資A股的熱情和信心不斷增強。不少投資人和機構提出，希望可以及時了解外資對上市公司整體持股水準，以便有更充分的時間做出反應，調降初始披露比例將可提升交易便利性。

四是優化持倉與平倉相關事項。進一步完善境外投資人合計持股比例被動超過30%情形的相關處理方式，優化境外投資人合計持股超過限定比例時的平倉順序，明確被通知減持後，可申請繼續持有相關股份的情形。

五是完善非交易過戶相關規定。新增合格境外投資人可以按照證券登記結算機構的有關規定，辦理證券非交易過戶相關情形。

六是明確合格境外投資人及其名下的境外投資人的資訊披露職責，完善資訊披露具體要求；強化受託證券期貨經營機構對合格境外投資人的客戶交易行為管理職責。

合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）制度，分別於2002年和2011年實施。這兩項制度主要是在引入境外長期資金、優化投資人結構、促進大陸資本市場健康發展。

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