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天貓雙11第一波起跑 預計2天內1億人收貨

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
天貓雙11開啟第一波「搶先購」，預計二天內有1億人會收到貨。（中新經緯）
天貓雙11開啟第一波「搶先購」，預計二天內有1億人會收到貨。（中新經緯）

11月1日0點，天貓雙11開啟第一波「搶先購」，全球消費者可以連買3天，預計2天內有1億人會收到貨。

中新經緯報導，今年雙11多出的就是11月1日至3日這3天，1,400萬款商品已開啟打折模式。1日0點一過，首批5折爆款將率先推出：包括小米、華為、愛迪達等50萬款熱銷商品。首批5折房也同步上線。

搶購預售商品的消費者，0:30開始可付尾款。預售的商品大部分都已經放在離消費者最近的快遞據點，倉庫將連夜發貨。預計11月1日至2日，兩天內將有1億人收到貨，讓剁手黨提前享受拆快遞的快感。

今年天貓雙11從光棍節變成「雙節棍」，消費者可分兩波購買，11月1日至3日是第一波，11月11日是第二波。今年雙11的新節奏，不僅為消費者創造無需等待、提前拆快遞的新體驗，更有望激發消費者的消費熱情。

不過南方都市報報導指出，隨著雙11臨近，各電商平台陸續上架低價限量優惠商品，讓隱藏在背後的一條「代拍秒殺」產業鏈浮出水面。

報導稱，市面上有大量收費人民幣1至50元的秒殺代拍服務，有商家承諾提供用戶名稱和密碼後，即可在0.05秒內拍下指定限量商品。此外，如果顧客想要自己動手操作直接秒殺，也可以購買8元至100元的「搶拍器」。

中南財經政法大學數位經濟研究院教授盤和林表示，代拍手段主要是利用程式非法侵入或控制電腦系統，這樣的手段涉嫌觸犯《中華人民共和國刑法》第285條規定的提供侵入、非法控制電腦資訊系統程式、工具罪。

浙江墾丁律師事務所律師徐娟也表示，使用代拍秒殺，會面臨個人資訊洩露的風險，包括姓名、身分證號、收貨位址、聯繫電話等。個人資訊一旦洩露，輕則面臨各種騷擾電話、推銷簡訊的困擾，重則還有可能被犯罪分子利用，導致帳戶被盜刷、電信網路詐騙等問題。

雙11 天貓

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