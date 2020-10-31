遭毀約逼離 服務台青創業的上海青創院宣布關門

為台灣青年到上海創業、就業提供共享空間的青創院滬台交流中心，10月無預警關門，消息近日曝光，讓上海台商圈不勝唏噓。

青創院是上海台商大隱企業集團董事長謝錫謀，在2016年投入人民幣3,000萬元資金運營，但僅掛名創始人。當年大陸鼓勵台灣青年到大陸創業、就業，鼓動風潮，謝錫謀因此以公益著眼，建立一個引導台青來大陸就業、創業等提供相關引導與服務的平台。

青創院執行總監黃道逸表示，成立四年多來，總計進出青創院平台短期育成的有上千名台青、企業超百家，更舉辦過上百場滬台青年雙創交流活動。

得知青創院關門、收攤，台青紛紛留言表達不捨，「非常規關閉，令人心疼與遺憾」、「兩岸局勢緊張，就是交流不夠導致，為什麼要關」。

據青創院表示，青創院所在地原為上海市徐匯區民政局旗下為照顧殘疾人就業的轉投資公司，2016年因負債人民幣2,000萬元，需處理不良資產，因此由謝錫謀接手「爛尾」資產後，取得10年經營權，同時承接相關債務，並保留一處場所給原來公司持續經營，照顧殘疾人就業。

雙方數年下來相安無事，不料今年疫情突如其來，這家公司決定向法院提請破產，法院因此執行破產接管程序，並派出破產管理人於7月告知青創院將強制收回現有房產，並張貼公告限10天內撤出；青創院指出，按雙方合同，青創院的使用權還有9年多才到期，但8月初破產管理人竟派出近20名黑衣人，到場驅離青創院保安並強制接管。

青創院因為無法進行協商，期間入駐青創院的台企、台青被迫開始打包走人，已於日前宣布正式關門。