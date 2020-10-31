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大陸10月製造業PMI微跌0.1個分點 達51.4

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸10月製造業PMI為51.4，已連續八個月處於景氣榮枯線上方。圖為寧夏西吉工業園區內一家服裝廠。新華社
大陸10月製造業PMI為51.4，已連續八個月處於景氣榮枯線上方。圖為寧夏西吉工業園區內一家服裝廠。新華社

大陸國家統計局31日公布，10月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為51.4，比前一個月微落0.1個百分點。不過，今年3月以來大陸製造業PMI就一直處於景氣榮枯線上方，顯示中國製造業總體仍持續回暖。

此外，大陸10月份非製造業商務活動指數為56.2，則比前一個月上升0.3個百分點，為連續8個月高於臨界點。大陸國家統計局稱，這反映非製造業復甦步伐有所加快。

10月，大陸綜合PMI產出指數為55.3，也比9月上升0.2個百分點，表明中國企業生產經營活動繼續加快恢復。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，儘管10月製造業PMI比9月略低0.1個百分點，但自7月以來始終位於51.0及以上，且已連續8個月處於擴張區間，顯示製造業總體持續回暖。

趙慶河指出，10月製造業PMI主要有幾個特點：一是產需保持較快恢復。10月生產指數為53.9，新訂單指數為52.8，均持續位於臨界點以上，表明製造業生產繼續回升，需求穩步改善。

從行業情況來看，部分傳統製造業恢復有所加快，其中，紡織、化學纖維及橡膠塑料製品、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工、金屬製品等行業生產指數和新訂單指數較上月均有不同程度上升。

二、進出口指數在榮枯線以上同步回升。10月新出口訂單指數和進口指數為51.0和50.8，分別比9月高0.2和0.4個百分點，均連續兩個月位於擴張區間，反映中國進出口進一步回暖。

三、需求持續回暖帶動價格回升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數為58.8和53.2，分別高於上月0.3和0.7個百分點，均為近期高點。

四、企業信心不斷增強。10月企業生產經營活動預期指數升至59.3，比9月高出0.6個百分點，企業對行業發展信心加快恢復。從行業情況看，紡織、有色金屬冶煉及壓延加工、通用設備、專用設備、汽車等12個行業的生產經營活動預期指數均位於60.0及以上的高位景氣區間，顯示企業對市場預期較為樂觀。

趙慶河表示，調查結果還顯示，大、中型企業PMI分別為52.6和50.6，均與上月基本持平。小型企業PMI為49.4，則比9月下降0.7個百分點，並降至榮枯線以下，顯示中國小型企業市場需求尤顯不足。

另，10月服務業商務活動指數繼續回升。在「十一」、中秋雙節帶動下，大陸民眾出遊意願增強，消費需求加快釋放，鐵路運輸、航空運輸、住宿餐飲、文化體育娛樂等行業商務活動指數都處於59.0以上較高運行區間。

10月建築業商務活動指數為59.8，雖比9月低了0.4個百分點，但仍保持較高景氣水平。

PMI

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