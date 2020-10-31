陶冬看十四五 聚焦三個不提

國泰航空於上周落實重組方案，除了全球裁減員工外，更將35年歷史的港龍航空停止營運。消息傳出後，在傳統或社交媒體中，舖天蓋地都是相關的討論，當中有機構向被裁的員工伸出援手，表示願意聘用他們或提供培訓機會，而更多的內容則是集中於多年來乘搭港龍時的經歷和感想。

2020-10-30 14:39