聽新聞
test
0:00 / 0:00

進博會參展台商規模較去年減少五分之一 食品廠最捧場

聯合報 / 特派記者戴瑞芬／上海即時報導

大陸向國際宣示開放市場、擴大進口的主場經貿外交—中國國際進口博覽會11月5日將在上海開幕。今年疫情重創，美國、澳大利亞等多國代表不參加也不設國家館，相較國際熱情降溫，台商台企今年仍有近百家參展，除了富士康、中天生技等龍頭企業，還有金門酒廠、海瑞貢丸等食品、消費品台企參展。

中國國際進口博覽會去年採購成交金額逾711億美元，巨大商機讓台商躍躍欲試。今年疫情讓不少台商打了退堂鼓，大陸商務部旗下海貿會統計，今年台企境外報名參展大幅縮水，總數較去年減少四分之三。以貿協協助徵集組團規模來看，比起往年4、50家，今年成團僅剩15家。

據進博會公布的參展廠商名單，今年台廠台企有近百家參展，比起2018年首屆有72家、2019年第二屆有124家，年增72%；今年規模減小，比去年減少逾20家，但規模不輸首屆。

台商今年參展進博會，主要以食品農產品，及消費品占最多，而技術裝備、電子智能、醫療器械及醫藥保健展區也不少。包括富士康、仁寶、緯創等科技業龍頭，以及中天生技等醫藥大廠，還有多家台灣農產、食品業也登陸設攤，包括金門酒廠、萬家香醬油、海瑞貢丸、唯豐肉鬆、小農有機日記商行、高雄市大樹蜂產品運銷合作社等。

值得觀察的是，今年進博會對進口冷鏈食品全面管制，從通關、運輸到上架，強制必須透過大會指定的運輸商才能進場。檢疫檢驗加倍繁瑣，在現場觀察到，許多進口商乾脆化整為零，透過員工進出場，順便夾帶貨品通關。

不過，今年進博會比預期管制更嚴，規定只要進場，不管來自境外還是境內，都必須檢具5天內核酸檢測證明，以及有14天內足跡紀錄的合格健康碼，否則禁止進場。參展台商因此推測，秋冬疫情升溫，大陸政策管控會更加收緊。

從事兩岸貿易的台商表示，從今年進博會規模來看，大陸「雙循環」下的經貿櫥窗已經大致成形，就是北京會聚焦服務貿易，上海進博會將側重貨物進口貿易，和廣州以出口為主的廣交會，形成外貿開放的新格局。而在上海進博會後，可以看出大陸將全力發展跨境電商，再結合數位貿易，來應對疫情突破貿易封鎖。

台商 疫情 上海

延伸閱讀

NCC找中天閉門談 蘇貞昌：希望國人多給NCC空間

進博會下月舉行 防疫展品受矚目

第二屆台商發展論壇 陜西登場

國台辦：逾200台企參與11條措施

相關新聞

國泰航空的折翅啟示錄：從香港空中旗幟到「因航」重組危機

國泰航空於上周落實重組方案，除了全球裁減員工外，更將35年歷史的港龍航空停止營運。消息傳出後，在傳統或社交媒體中，舖天蓋地都是相關的討論，當中有機構向被裁的員工伸出援手，表示願意聘用他們或提供培訓機會，而更多的內容則是集中於多年來乘搭港龍時的經歷和感想。

五中全會未設「十四五」GDP指標 但埋一伏筆

為期四天的中共19屆五中全會29日閉幕，當天發布的全會公報未設定「十四五」期間大陸GDP發展指標，但提出到2035年大陸...

開小門？美國允許供貨華為「非5G」晶片

英國金融時報引述消息人士透露，美國商務部將有條件允許更多晶片公司向華為供貨，這意味著華為重要的智能手機部門可能有機會因為...

港企加薪幅度 創10年新低

香港人力資源管理學會昨天公布2020年薪酬趨勢調查結果，發現雇員今年平均加薪幅度為1.4%，較往年的3.6%顯著下降，創...

全球首發轉向 25萬品牌進「雙11」

搶新冠疫情後商機，阿里首席市場官董本洪29日表示，今年的天貓雙11，將有超過25萬個品牌，向8億消費者提供超過1400萬...

撤資香港？百年英資太古要賣百億商廈

在港有150年歷史的英資太古集團，旗下地產公司正洽售位於太古城的甲級商廈，市傳涉及金額約100億港元（約12.9億美元）...

紫光集團旗下公司進軍晶片市場 加碼海外布局

在主要競爭對手華為在市場攻城掠地之下，新華三不甘人後，紫光集團聯席總裁兼新華三CEO于英濤表示，新華三將首次進軍晶片領域...

陸媒：華為供應鏈有近10家廠商申請繼續供貨

第一財經引述接近華為供應鏈人士表示，包括顯示、圖像等多個關鍵元器件將逐步鬆綁。之前已經有近10家廠商表示已經向美方申請繼...

專家分析稱 陸「十四五規劃」最重要產業政策是新基建

針對中國大陸提出的「十四五規劃」與「2035年遠景目標」，資訊工業策進會資深總監陳子昂今日表示，「十四五規劃」最重要的產...

第40家A股上市券商來了！中金公司11月2日登陸上交所

中國國際金融公司（中金公司） 29日晚間披露首次公開發行股票上市公告書，公司股票將於11月2日在上交所上市。登陸上交所後...

陸：中美經濟脫鉤不現實 第3季雙邊貿易額年增16%

中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀上午表示，據統計，今年第3季，在疫情衝擊的背景下，中美雙邊貿易額還年比仍增長了16%...

陸科技部長：大陸的科技創新 不會關起門來自己搞

中共19屆5中全會提到要把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，大陸科技部長王志剛30日上午進一步解釋，大陸的科技創新從來...

熱門新聞

海南空姐帶機師回家偷吃 未婚夫怒搜保險套、床單液體證據對質

十九屆五中全會公報 港媒：涉台「字越少，事越大」

李嘉誠投資失利 港首富換人

男子翻牆看維基百科遭逮 浙江官方網上公告「行政處罰」

外送員致電慘遭踢下樓狂毆頭 奧客：備註寫明到了敲門

五中全會宣示科技自立 促進雙循環

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。