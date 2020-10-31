孫瑋 征服外資控股券商

今年3月拔頭籌成為大陸第一家外資控股券商的摩根士丹利華鑫證券，上路六個月後，宣布換帥。新任摩根士丹利華鑫證券董事長孫瑋，正是摩根士丹利亞太區首席CEO兼中國首席CEO。

孫瑋是大陸「文革」後最早的一批赴美留學生，從法律人成為銀行家。孫瑋經手包括中芯國際、中國石化、中國人壽、中國鋁業、中國外運、中海油田服務等陸企的海外IPO，還主導多件龍頭中資企業併購案。

《財富》雜誌評選她是亞洲最具交易影響力的女性，更被金融界公認是「同時精通中國和國際遊戲規則的稀有人物」。

在北京成長的孫瑋，在「文革」後把握機會赴美留學，她在摩根士丹利官網的「員工檔案」裡自我介紹，說自己是誤入金融圈。

孫瑋透露，赴美大學求學時期，人生志向是要進入一個受人尊敬的行業並且做一位專業人士。她曾問教授什麼是專業人士，教授回答「拿牌照的職業」，簡單排除後，孫瑋立志成為一名律師。從哥倫比亞大學法學院畢業後，她順利實現志願，進入紐約知名的律師事務所工作。90年代初孫瑋隨丈夫工作搬到香港，她也就近加入香港證監會參與制定相關法規。當時，第一批大陸企業積極尋求在港上市，孫瑋意識到中國的股票市場即將迎來迅速的崛起。美籍丈夫鼓勵她踏入金融行業，孫瑋人生轉向，在1998年加入了摩根士丹利。

1998到2002年孫瑋擔任摩根士丹利駐北京首席代表，之後她轉換跑道，相繼擔任瑞士信貸第一波士頓(CSFB)中國區主席，以及花旗集團中國區主席。時隔四年後，2006年她又重新回到老東家摩根士丹利的懷抱。

長年代表外資，在中國市場打交道，孫瑋說，每一家投資銀行都在中國開展業務，但摩根士丹利從許多方面來講都與眾不同，是業內公認「第一個吃螃蟹的人」。今年3月摩根士丹利經中國證監會核准，獲得摩根士丹利華鑫證券的控股股權。摩根士丹利華鑫證券是由摩根士丹利與華鑫證券成立的合資公司。摩根士丹利對摩根士丹利華鑫證券的持股比例從49%升至51%，取得經營主導權。

隨著摩根士丹利完成控股後，摩根士丹利華鑫證券的董事長也發生了變化。原董事長也是華鑫證券的董事長俞洋退出，孫瑋成為新任董事長。

孫瑋被稱是「同時精通中國和國際遊戲規則的稀有人物」，她說，在這個位置上，與中國的客戶攜手成長，在中國企業家身上看到有很多特別閃光的東西，記憶最深刻的，就是他們都有一種使命感。