聽新聞
test
0:00 / 0:00

平安CEO 金融界打工皇后

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
中國平安集團聯席CEO陳心穎。（網路照片）
中國平安集團聯席CEO陳心穎。（網路照片）

《財富》雜誌日前公布「全球最具影響力的商界女性」排行榜，中國平安集團聯席CEO陳心穎拿下第二名。這是陳心穎第二次入選該榜單，去年她在榜單上排名第四。

陳心穎的薪資是大陸金融界女性從業人員之冠，年均薪資達人民幣1,185.7萬元（約新台幣5,098萬元），被譽為大陸金融界的「打工皇后」。

《財富》在陳心穎的介紹中指出：在陳心穎推動下，中國平安不斷深化「金融+科技」戰略，公司加快數位化轉型步伐，並在醫療科技和智慧城市領域取得重大突破和長足進步。

尤其在2020年初的疫情期間，「平安好醫生」App在線問診需求量激增，有效緩解就醫壓力；在智慧城市領域，「平安智慧城市」幫助大陸118個城市政府建設在線政務服務。

陳心穎出生於1977年，國籍是新加坡，她畢業於麻省理工學院，獲得電氣工程與計算機科學碩士。在加入中國平安之前，她曾是麥肯錫公司全球合夥人，與美國和亞洲十個國家的領先金融和科技機構合作，主要專注於戰略和科技領域。

陳心穎2013年加入中國平安後，她的地位和薪資不斷提高。2015年，年僅38歲的陳心穎升任集團副總經理，並在2017年至2019年又晉升為副首席執行官。

隨著職務提高，她的薪資也成為外界矚目的焦點，2015年至2019年，陳心穎的稅前薪資分別是人民幣556萬元、1,003.3萬元、1,303.7萬元、1,457.8萬元、1,607.4萬元，五年間合計5,928.4萬元，年均薪資達1,185.7萬元。

在平安任職期間，她致力於推動集團金融、醫療、智慧城市等領域的科技創新，孵化多家科技平台，包括陸金所、金融壹帳通、平安好醫生、平安智慧城市等。

在陳心穎的主導下，平安集團的科技研發人員由2013年的3,000人增加到3.2萬人，科技從業人員累計達到10.1萬人，互聯網客戶量從4,000萬人增長到5.4億人；截至2019年上半年，平安的科技專利申請數累計達到1萬8,050項，位居國際金融機構前茅。

薪資 人民幣 疫情

延伸閱讀

長榮大學做好畢業證書 讓受害鍾姓女學生安眠

帆宣 前三季 賺贏去年

打工也顧課業 弘光醫工系學生獲醫工學會獎學金

小嫻體驗人生上癮　曝超商打工2原因遭拒：還是不要去添亂好了

相關新聞

陶冬看十四五 聚焦三個不提

瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬昨（30）日接受本報專訪時指出，受到美中貿易戰和科技戰影響，這次中共五中全會通過的「十...

京東方Q3淨利暴增六倍

京東方第3季淨利暴增六倍，公司稱，隨著面板價格持續回升，下半年行業的經營業績都會有明顯改善，因此收購南京熊貓8.5代線、...

平安CEO 金融界打工皇后

《財富》雜誌日前公布「全球最具影響力的商界女性」排行榜，中國平安集團聯席CEO陳心穎拿下第二名。這是陳心穎第二次入選該榜...

孫瑋 征服外資控股券商

今年3月拔頭籌成為大陸第一家外資控股券商的摩根士丹利華鑫證券，上路六個月後，宣布換帥。新任摩根士丹利華鑫證券董事長孫瑋，...

五中全會未設「十四五」GDP指標 但埋一伏筆

為期四天的中共19屆五中全會29日閉幕，當天發布的全會公報未設定「十四五」期間大陸GDP發展指標，但提出到2035年大陸...

開小門？美國允許供貨華為「非5G」晶片

英國金融時報引述消息人士透露，美國商務部將有條件允許更多晶片公司向華為供貨，這意味著華為重要的智能手機部門可能有機會因為...

港企加薪幅度 創10年新低

香港人力資源管理學會昨天公布2020年薪酬趨勢調查結果，發現雇員今年平均加薪幅度為1.4%，較往年的3.6%顯著下降，創...

全球首發轉向 25萬品牌進「雙11」

搶新冠疫情後商機，阿里首席市場官董本洪29日表示，今年的天貓雙11，將有超過25萬個品牌，向8億消費者提供超過1400萬...

撤資香港？百年英資太古要賣百億商廈

在港有150年歷史的英資太古集團，旗下地產公司正洽售位於太古城的甲級商廈，市傳涉及金額約100億港元（約12.9億美元）...

國泰航空的折翅啟示錄：從香港空中旗幟到「因航」重組危機

國泰航空於上周落實重組方案，除了全球裁減員工外，更將35年歷史的港龍航空停止營運。消息傳出後，在傳統或社交媒體中，舖天蓋地都是相關的討論，當中有機構向被裁的員工伸出援手，表示願意聘用他們或提供培訓機會，而更多的內容則是集中於多年來乘搭港龍時的經歷和感想。

紫光集團旗下公司進軍晶片市場 加碼海外布局

在主要競爭對手華為在市場攻城掠地之下，新華三不甘人後，紫光集團聯席總裁兼新華三CEO于英濤表示，新華三將首次進軍晶片領域...

陸媒：華為供應鏈有近10家廠商申請繼續供貨

第一財經引述接近華為供應鏈人士表示，包括顯示、圖像等多個關鍵元器件將逐步鬆綁。之前已經有近10家廠商表示已經向美方申請繼...

熱門新聞

海南空姐帶機師回家偷吃 未婚夫怒搜保險套、床單液體證據對質

十九屆五中全會公報 港媒：涉台「字越少，事越大」

男子翻牆看維基百科遭逮 浙江官方網上公告「行政處罰」

外送員致電慘遭踢下樓狂毆頭 奧客：備註寫明到了敲門

專家分析美中脫鉤 香港將成為大中華的那斯達克

五中全會未設「十四五」GDP指標 但埋一伏筆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。