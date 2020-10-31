平安CEO 金融界打工皇后

《財富》雜誌日前公布「全球最具影響力的商界女性」排行榜，中國平安集團聯席CEO陳心穎拿下第二名。這是陳心穎第二次入選該榜單，去年她在榜單上排名第四。

陳心穎的薪資是大陸金融界女性從業人員之冠，年均薪資達人民幣1,185.7萬元（約新台幣5,098萬元），被譽為大陸金融界的「打工皇后」。

《財富》在陳心穎的介紹中指出：在陳心穎推動下，中國平安不斷深化「金融+科技」戰略，公司加快數位化轉型步伐，並在醫療科技和智慧城市領域取得重大突破和長足進步。

尤其在2020年初的疫情期間，「平安好醫生」App在線問診需求量激增，有效緩解就醫壓力；在智慧城市領域，「平安智慧城市」幫助大陸118個城市政府建設在線政務服務。

陳心穎出生於1977年，國籍是新加坡，她畢業於麻省理工學院，獲得電氣工程與計算機科學碩士。在加入中國平安之前，她曾是麥肯錫公司全球合夥人，與美國和亞洲十個國家的領先金融和科技機構合作，主要專注於戰略和科技領域。

陳心穎2013年加入中國平安後，她的地位和薪資不斷提高。2015年，年僅38歲的陳心穎升任集團副總經理，並在2017年至2019年又晉升為副首席執行官。

隨著職務提高，她的薪資也成為外界矚目的焦點，2015年至2019年，陳心穎的稅前薪資分別是人民幣556萬元、1,003.3萬元、1,303.7萬元、1,457.8萬元、1,607.4萬元，五年間合計5,928.4萬元，年均薪資達1,185.7萬元。

在平安任職期間，她致力於推動集團金融、醫療、智慧城市等領域的科技創新，孵化多家科技平台，包括陸金所、金融壹帳通、平安好醫生、平安智慧城市等。

在陳心穎的主導下，平安集團的科技研發人員由2013年的3,000人增加到3.2萬人，科技從業人員累計達到10.1萬人，互聯網客戶量從4,000萬人增長到5.4億人；截至2019年上半年，平安的科技專利申請數累計達到1萬8,050項，位居國際金融機構前茅。