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五中全會未設「十四五」GDP指標 但埋一伏筆

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議26日至29日在北京舉行。新華社
中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議26日至29日在北京舉行。新華社

為期四天的中共19屆五中全會29日閉幕，當天發布的全會公報未設定「十四五」期間大陸GDP發展指標，但提出到2035年大陸人均GDP要達到中等發達國家水平。有分析稱，這代表未來15年，中國經濟必須保持年均4%至5.5%的成長率。

大陸「十二五」規劃設定的GDP年均成長率為7%，「十三五」規劃則降至6.5%。對於29日發布的五中全會公報未提「十四五」期間GDP指標，但提出到2035年要基本實現社會主義現代化遠景目標，人均GDP達到中等發達國家水平。

對此，中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍在接受《每日經濟新聞》訪問時稱，這意味著在未來15年內，中國的人均GDP要上升到相當於最發達國家人均GDP約50%的位置。

根據大陸國家統計局今年初外公布的數據，2019年大陸人均GDP已經突破1萬美元，達到1萬276美元。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，中等發達國家的人均GDP並非一個固定不變的數值，但基本上人均GDP超過2萬美元，算是步入發達國家行列的「最低標準」。

若是中等發達國家的標準，人均GDP應達到4萬至6萬美元；高等發達國家人均GDP，則需達到8萬美元左右。目前全球有約30個國家人均GDP超2萬美元。

對於如何實現此一發展目標？北京大學光華管理學院副教授顏色認為，從經濟發展態勢來看，只要中國能在未來五年內保持5%-5.5%的經濟增速，在未來15年內保持4%-5.5%的增速水平，2035年這一目標就能實現。

今年第3季，大陸GDP較去年同期增長4.9%，前三季則是增長0.7%。僅管增幅不高，但中國大陸已是新冠肺炎疫情下，全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。

顏色指出，大陸未來15年要實現年均4%-5.5%的經濟增速其實並不容易。而要實現這一目標，需要在提高全要素生產率上下功夫。若全要素生產率能持續保持在2%以上，當前設定的人均GDP增長目標就可以實現。

北京大學 新冠肺炎

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