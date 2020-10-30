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紫光集團旗下公司進軍晶片市場 加碼海外布局

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
紫光集團聯席總裁兼新華三CEO于英濤。（取自新華三官網）
紫光集團聯席總裁兼新華三CEO于英濤。（取自新華三官網）

在主要競爭對手華為在市場攻城掠地之下，新華三不甘人後，紫光集團聯席總裁兼新華三CEO于英濤表示，新華三將首次進軍晶片領域，將正式推出路由交換機400G晶片，成為擁有自主晶片的公司。同時新華三未來將加碼營運商和海外市場。

界面新聞報導，于英濤稱，新華三上半年營收年增15%，利潤年增10%。在大陸企業網路市場取得接近40%的市場占有率，並在軟體定義、交換機、路由器和安全等細分領域與另一競爭對手處於伯仲之間，排在市場前兩名。

相比較下，華為在資訊與通信（ICT）市場方面，華為企業業務營收年增14.9%，達人民幣363億元，兩大ICT廠商在業務成長方面幾乎不相上下。

市場認為，新華三即將公開自主交換機晶片，成為市場關注的重點，若發布成功，將成為新華三在網路通信市場的重要支撐，自主能力大幅增強。市場預計2021年上半年，該公司可推出搭載自己研發核心網路處理器晶片的高階路由器產品。

中信證券在研報中指出，全球網路大廠紛紛自己研發晶片進行垂直整合發展，第三方商業網路處理晶片逐步退出市場。而目前高路由器廠商思科、瞻博網路、華為均採用自己研發的網路晶片，新華三在網路晶片的突破，宣告全球四大高端路由器大廠均實現核心晶片自己研發。

于英濤還宣布，在未來市場拓展上，將轉變市場重點，從企業網轉向營運商市場和海外。他稱，過去新華三90%的精力專注於中國大陸市場，在當前形勢下，現在走向海外市場恰逢其時，海外市場就是公司最大的機遇。

新華三加速擴張，意味ICT市場競爭加劇。IDC報告顯示，今年上半年，從廠商銷售額來看，大陸伺服器市場排名前五的廠商依次為浪潮&浪潮商用機器、新華三、華為、戴爾和聯想。

新華三集團副總裁陳振寬稱，大陸IT基礎設施市場規模達人民幣3,000億元，其中伺服器占比將近60%，隨著新冠疫情加速線上直播、視頻教育等技術的普及，各地數位化建設加速，新華三必須做大量投入，才能抓住機遇。

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