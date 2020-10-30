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陸媒：華為供應鏈有近10家廠商申請繼續供貨

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
據稱已有近10家廠商向美國申請繼續供貨華為的許可，包括台積電、聯發科、旺宏等。美聯社
據稱已有近10家廠商向美國申請繼續供貨華為的許可，包括台積電、聯發科、旺宏等。美聯社

第一財經引述接近華為供應鏈人士表示，包括顯示、圖像等多個關鍵元器件將逐步鬆綁。之前已經有近10家廠商表示已經向美方申請繼續供貨許可，包括台積電、聯發科、西部數據、中芯國際、旺宏、SK海力士、三星等。

Canalys分析師賈沫表示，從目前的情況來看，有更多的公司可能在未來能夠得到美國的許可，再次給華為出貨。而華為在減緩出貨的同時，並未直接放棄與大型管道的合作關係，市占率有望站穩。

接近供應鏈人士表示，除了5G相關元器件產品，華為供應鏈的情況並不是完全悲觀，主要是不鬆綁5G，其他業務有望被逐步鬆綁。高通一名內部工程師也表示，對華為來說，目前主要差主晶片，包括顯示等多個關鍵器件已鬆綁。之前有消息稱，三星顯示也拿到許可，決定恢復對華為供貨OLED螢幕。

賈沫分析，在大陸國內市場方面，如果美國禁令不被放鬆，那麼體量較大的廠商比如vivo、OPPO、小米以及蘋果都有機會在不同管道以及價格段位獲取一定的市占率。在海外市場方面，華為海外較去年同期下跌30%左右，繼續讓出市場空間。小米是最大的受益者，在海外市場大幅增長逾50%。

台積電 中芯

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