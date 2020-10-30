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專家分析稱 陸「十四五規劃」最重要產業政策是新基建

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
政大國際關係研究中心舉辦的「中共十九屆五中全會與新經濟政策研討會」今日上午在台北舉行，圖片由左到右分別為統一證券首席策略專家呂忠達、政大國關研究中心主任寇健文，與資訊工業策進會資深總監陳子昂。記者呂佳蓉／攝影
政大國際關係研究中心舉辦的「中共十九屆五中全會與新經濟政策研討會」今日上午在台北舉行，圖片由左到右分別為統一證券首席策略專家呂忠達、政大國關研究中心主任寇健文，與資訊工業策進會資深總監陳子昂。記者呂佳蓉／攝影

針對中國大陸提出的「十四五規劃」與「2035年遠景目標」，資訊工業策進會資深總監陳子昂今日表示，「十四五規劃」最重要的產業政策是新基建，而新基建對台商的影響在於5G、資料中心與半導體等產業。

政大國際關係研究中心舉辦的「中共十九屆五中全會與新經濟政策研討會」30日上午在台北舉行，第一場會議解讀「經濟政策與動向」，包含中華經濟研究第一研究所所長劉孟俊、統一證券首席策略專家呂忠達、政大國際關係研究中心研究員陳德昇與陳子昂出席與談。

陳子昂認為，大陸提出「十四五規劃」最重要的產業政策是新基建，所謂的新基建，是相較於過去的基建設「鐵公基」，即鐵路、公路、機場等基礎設施建設，新基建更強調科技化、數位化，如著重5G、物聯網、大數據、人工智慧等資訊通訊科技的布建與相關應用。新基建聚焦的領域，可視為拉動數位經濟發展主力。

在十四規劃中，所提出的「暢通國內大循環，促進國內國際雙循環」，陳子昂解釋，在國內經濟大循環中，供給端包含新基建與新型城鎮化，需求端為消費升級，出口轉內銷；而國內國際雙循環，包含產業鏈要高級化與現代化，開放市場要依靠自由開放與一帶一路。

中華經濟研究第一研究所所長劉孟俊則表示，「十四五規劃」時期，大陸會碰到潛在問題，包含人口老化加速、儲蓄率下降、供應鏈轉移、經濟轉型期間生產力成長減弱與總體財務槓桿率加速擴張，及科技領域進一步受限與存在瓶頸等問題，限制大陸經濟的潛在成長。

劉孟俊認為，「十四五規劃」主要是要透過城鎮化、戶籍改革釋放內需消費潛力，持續對外開放與資本市場改革，並以科技創新與新基建是重要發展核心。

此外，他也預判，大陸調降「十四五規劃」的經濟成長目標是必然的，但可能將年經濟成長目標設立在適當水準，足以讓其超過「中等收入陷阱」，如5%左右。而「十四五規劃」的任務是要挖掘潛在成長率、突破成長困境。

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