第40家A股上市券商來了！中金公司11月2日登陸上交所

中國國際金融公司（中金公司） 29日晚間披露首次公開發行股票上市公告書，公司股票將於11月2日在上交所上市。登陸上交所後，中金公司將成為第40家A股上市券商，並成為第14家A+H股券商。

中新經緯報導，今年5月15日，中金公司的A股IPO申報獲得受理後的招股書申報稿正式對外披露。9月25日晚間，證監會消息顯示，已按法定程序核准中金公司的首發（IPO）申請。10月19日，中金公司披露首次公開發行股票招股說明書，並在次日開啟網上、網下申購。

招股書顯示，中金公司本次擬公開發行不超過4.59億股A股，不超過發行上市後總股本的9.5%，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。本次發行後，公司總股本為48.27億股。截至上市公告書簽署日，中央匯金直接持有公司19.36億股內資股，占公司本次A股發行後總股本的40.11%，為公司控股股東。

中金公司預計募資淨額為人民幣130.32億元。對於A股IPO的募資用途，中金公司表示，在扣除發行費用後，將全部用於增加公司資本金，補充公司營運資金，支持公司境內外業務發展。

值得注意的是，中金公司登陸A股後，將成為第14家A+H股券商。中金公司曾於2015年11月首次公開發行約5.56億股H股股份，並在香港聯交所主板上市交易。

上市公告書顯示，截至9月30日，中金公司資產總額為人民幣4,854.72億元，較2019年底增長40.7%；公司負債總額為4,285.81億元，較2019年底增長44.6%。

此外，今年前三季，公司營收為人民幣168.01億元，年增50.1%；淨利為48.9億元，年增55.8%。