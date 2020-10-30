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第40家A股上市券商來了！中金公司11月2日登陸上交所

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為位於北京市建國門外大街的一處中國國際金融股份有限公司的證券營業部。中新社
圖為位於北京市建國門外大街的一處中國國際金融股份有限公司的證券營業部。中新社

中國國際金融公司（中金公司） 29日晚間披露首次公開發行股票上市公告書，公司股票將於11月2日在上交所上市。登陸上交所後，中金公司將成為第40家A股上市券商，並成為第14家A+H股券商。

中新經緯報導，今年5月15日，中金公司的A股IPO申報獲得受理後的招股書申報稿正式對外披露。9月25日晚間，證監會消息顯示，已按法定程序核准中金公司的首發（IPO）申請。10月19日，中金公司披露首次公開發行股票招股說明書，並在次日開啟網上、網下申購。

招股書顯示，中金公司本次擬公開發行不超過4.59億股A股，不超過發行上市後總股本的9.5%，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。本次發行後，公司總股本為48.27億股。截至上市公告書簽署日，中央匯金直接持有公司19.36億股內資股，占公司本次A股發行後總股本的40.11%，為公司控股股東。

中金公司預計募資淨額為人民幣130.32億元。對於A股IPO的募資用途，中金公司表示，在扣除發行費用後，將全部用於增加公司資本金，補充公司營運資金，支持公司境內外業務發展。

值得注意的是，中金公司登陸A股後，將成為第14家A+H股券商。中金公司曾於2015年11月首次公開發行約5.56億股H股股份，並在香港聯交所主板上市交易。

上市公告書顯示，截至9月30日，中金公司資產總額為人民幣4,854.72億元，較2019年底增長40.7%；公司負債總額為4,285.81億元，較2019年底增長44.6%。

此外，今年前三季，公司營收為人民幣168.01億元，年增50.1%；淨利為48.9億元，年增55.8%。

人民幣 IPO 香港

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