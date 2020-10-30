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陸科技部長：大陸的科技創新 不會關起門來自己搞

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
中共19屆5中全會29日在北京結束，提出第十四個五年規劃和2035年遠景目標。新華網
中共19屆5中全會29日在北京結束，提出第十四個五年規劃和2035年遠景目標。新華網

中共19屆5中全會提到要把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，大陸科技部長王志剛30日上午進一步解釋，大陸的科技創新從來都不是封閉式的創新結構，不會關起門來自己搞創新。

王志剛上午在中共中央就五中全會精神舉行新聞發布會上表示，五中全會在建議中提出，堅持科技創新的現代化，並且對它進行專章的部署，這是中共在編製五年規劃建議的歷史上是第一次。

他說，五中全會對科技創新的重大部署，是黨堅持實事求是，在長期創新和實踐發展基礎上提出來的，把握了當前世界科技發展的大勢，同時堅持中國特色自主創新發展道路。當前在百年未有之大變局之中，在中華民族偉大復興戰略全局中的環境的新變化下，進行高品質發展，構建新發展格局，比任何時候都更加需要科技創新的解決方案。

王志剛說，科技自立自強與大陸一直強調的自力更生、自主創新是一脈相承的。自立自強與開放合作不是對立關係，而是辯證統一的。開放合作是中國特色自主創新道路，自立自強是能夠相互平等，相互尊重，是進行開放合作的前提和基礎。

同時，大陸的科技創新從來都不是封閉式的創新結構，也不會關起門來自己搞創新，改革開放40多年了。開放合作對推動中國科技創新發揮了重要作用。大陸始終強調以全球視野謀劃科技創新融入全球創新網路，當前中國的科技創新和發展越來越離不開世界，世界的科技進步也越來越需要中國。

他說，一方面大陸要提高自主創新能力，辦好自己的事情。因為關鍵核心技術是買不來、要不來的。另一方面，大陸也希望學習借鑒更多的國際先進經驗，同時向世界分享更多的中國科技成果，在應對全球性挑戰中貢獻更多的中國智慧。

面向未來，中國擴大科技，開放合作的步伐將會越來越大。大陸願意與世界各國推動科技政策，科研倫理以及共同關注一些科學技術和創新領域。開展對話交流，在開放合作中求同存異，努力形成更多國際科技治理的共識，聚焦氣候變化，農業資源，公共衛生等全球性問題。面向全球的科學研究基金支持各國科研人員聯合開展研究。

進一步優化中國科技創新的法律政策環境，加強知識產權保護，為來華工作創業的海外人才提供平等機會和便利條件。

中共 都更 倫理

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