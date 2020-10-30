台商經澳門返粵 中轉免隔離14天

經過近兩個月的申請流程，60多名珠海與廣東一帶台商，昨（29）日從桃園，搭乘澳門航空抵達澳門，並直接搭巴士入境珠海，省下在澳門隔離14天的時間。

以往台商需要經過「兩關兩檢」，縮短為「兩關一檢」。

這次60多名台商必須先持72小時內的核酸檢測證明才能搭機，航班抵達澳門後免除隔離14天，而是分批共搭乘三部巴士直接入境珠海，於當地檢疫旅館隔離七天後，視個人健康狀況返回居住地再居家隔離七天，也就是以往台商需要經過「兩關兩檢」，縮短為「兩關一檢」。

珠海台商協會會長葉飛呈表示，由於兩岸客運航線自今年2月10日起陸續關閉，只開放上海浦東、廈門、北京、成都等四個機場，但唯獨人數最多的華南台商若要返回工作崗位，就只能透過香港或是澳門中轉，要花上14天加14天。

葉飛呈指出，這次是在珠海市台港澳事務局協助下，才能將「兩關兩檢」縮短為「兩關一檢」，希望台灣能多增加深圳或廣州一個航點，便利華南台商往返。

澳門台商協會會長簡廷在指出，包括珠海市台港澳事務局與防疫人員，親自到澳門機場協助台商過關，並陪伴60多名台商入住酒店。

簡廷在坦言，在兩岸未開通商務綠色通道下，短期內不會回來台灣，不過由於大部分親友仍在台灣，所以還是會趕在明年農曆春節過年前回台，他再次呼籲，由於兩岸經貿交流頻繁，希望台灣能妥善安排台商回台的防疫綠色商務通道。

這是繼6月東莞台商協會申請的長榮包機經香港返回廣東後，由珠海台商協會提出申請，在珠海市台港澳事務局、廣東省台辦協助，經過近兩個月溝通，促成澳門航空於10月29日，為珠海及廣東一帶台商，安排一架次包機。