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李嘉誠投資失利 港首富換人
長實集團創辦人李嘉誠因投資英國及加拿大頻頻失利，將穩坐21年的香港首富寶座拱手讓人，「2020胡潤百富榜」中，順豐快遞創辦人王衛以人民幣2,400億元（約新台幣1兆元）的身價位居大陸第四大富豪，但因王衛具香港籍，若單論香港，王衛身價已經超越李嘉誠。
富比世全球富豪榜也顯示，王衛排名在李嘉誠之前，兩人身價相差約35億美元（約新台幣1,011億元）。
中國基金報報導，李嘉誠近年大舉投資英國及加拿大，但其投資的企業營運表現普遍不佳，導致李嘉誠痛失香港首富寶座。
李嘉誠日前賣掉曾經的「現金奶牛」老牌石油公司赫斯基能源（Husky Energy）。當地時間25日，赫斯基能源宣布，加拿大油砂生產商Cenovus Energy與赫斯基能源公司同意以全股票方式進行合併，合併後的公司將以Cenovus Energy Inc.的名義營運，此次收購總額達236億加元。
今年以來，由於國際原油價格暴跌，原油一度跌破每桶25美元，儘管目前國際油價已回到40美元附近，但受全球經濟成長率下滑影響，不少能源公司都面臨經營困難的問題，赫斯基能源公司也不例外。
根據赫斯基能源公司上半年報數據顯示，該公司上半年虧損3.04億加元，去年同期則是淨利3.7億加元。
赫斯基股價自去年底的10.57加元暴跌至目前的3.17加元，跌幅高達71%，市值從逾100億加元縮減至32億加元，蒸發約70億加元，約為人民幣355億元，李嘉誠家族的財富相當於蒸發了人民幣249億元（約新台幣1,075億元）。
此外，隨著英國第二輪疫情來襲，李嘉誠去年剛砸下重金投資的酒吧也幾近倒閉。
據英國BBC新聞報導，李嘉誠於去年買下的英國最大連鎖酒吧Greene King（格林王）正式宣布，將永久關閉25家店，裁員800人。
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