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陸媒：15年後 大陸人均GDP將達4至6萬美元

聯合報 / 特派記者陳言喬／即時報導
陸媒稱，大陸15年後的人均GDP將達至少4萬美元。圖為深圳城市街景圖。（深圳網）
陸媒稱，大陸15年後的人均GDP將達至少4萬美元。圖為深圳城市街景圖。（深圳網）

中共十九屆中央委員會第五次全體會議公報提出到2035年基本實現社會主義現代化的遠景目標，其中包括人均國內生產總值（人均GDP）達到中等發達國家水準。大陸媒體稱，按照各國的認定，中等發達國家的標準，人均GDP要達4萬至6萬美元左右。

觀察者網指出，中等發達國家的人均GDP不是一個固定不變的數值，而是動態的逐年有所變化。即大陸要達到的中等發達國家人均GDP水準是指未來的中等發達國家人均GDP水準，而不是固定不變的參照過去或最近某一年的標準。

根據全球一些機構的認定，發達國家也是有差別的。按照標準來看，人均GDP超過2萬美元，算是步入到發達國家的行列，但這個標準僅僅是最低標準。中等發達國家的標準，人均GDP要達到4萬至6萬美元左右；高等發達國家的人均GDP，需達到8萬美元左右。

目前，全球有約30個國家的人均GDP超2萬美元。

根據大陸國家統計局今年1月17日對外公佈的資料，2019年大陸全年國內生產總值（GDP）為99.0865兆元人民幣，穩居世界第二位。人均GDP首次站上1萬美元的新台階。此外，中國（不計港澳台）有14座城市跨過了人均GDP的2萬美元門檻，覆蓋超1.4億人口。

大陸雖穩居全球第二大經濟體的位置，但由於人口眾多，人均GDP也被拉低。和很多發達國家人均GDP相比，還存在一些差距，未來還有15年的時間可將此差距拉近。

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