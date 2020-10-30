高通能否出貨 最大關鍵

美方對華為的禁令可能放寬，以非5G產品為主，對華為的智慧手機業務來說，高通能否獲准供貨才是最大關鍵。華為消費者業務部門也積極突圍，包括搶攻筆記型電腦、平板電腦、智慧電視等商機，以提高非手機產品占比，降低美國禁令衝擊。

從近來美方所准許供貨的零組件來看，主要以PC相關產品為主，手機晶片未能獲准。華為今年第2季一度登上全球手機出貨龍頭寶座，但曇花一現，市調機構Counterpoint統計，三星在全球智慧手機的市占率8月達22%，重新奪回冠軍寶座，接著是華為的16%。雙方市占率差距6個百分點，是扣除疫情初期的2月以外，雙方一年來最大的差距。

消費者業務占華為營收比重已超過五成，除了智慧手機以外，產品線還包括筆記型電腦、平板電腦、智慧穿戴、真無線藍牙耳機等。因手機零組件恐捉襟見肘，但疫情期間，居家及遠距辦公帶動平板及筆電的需求推升華為的筆電及平板銷量。華為內部對筆電的目標，是成為下一個營收百億美元的產品。

華為已發表了智慧屏產品，華為手機產品受限美國規定，無法搭載Google原生服務，也開發自有作業系統鴻蒙OS，華為的智慧電視率先採用，有助建構更多軟體服務的生態圈，未來若手機被迫要使用自家作業系統，也有基本基礎；目前華為智慧屏已推出65吋與75吋的產品。