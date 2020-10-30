美國開小門 華為現生機

金融時報報導，美國正開放更多晶片業者供貨華為，但不能提供5G相關晶片。分析師認為此舉可望讓華為智慧手機事業出現一線生機。市場看好台灣相關供應鏈，包括台積電、聯發科以及供應高階鏡頭的大立光、PA龍頭穩懋受惠最大，為長線營運添動能。

美國8月收緊法規，禁止全球企業9月15日後，使用美國技術為華為製造晶片或供應晶片。不過華府近來似乎傾向鬆綁，開放企業供應非5G元件給華為，業者須提出證明不供應相關產品。三星電子的顯示器部門27日宣布取得美國許可，可供應智慧手機OLED面板給華為。日經新聞29日報導，據傳美國允許全球兩大相機影像感測器供應商Sony和豪威恢復對華為出貨。

台系供應鏈積極補上華為禁令帶來的缺口，若規定放寬，當然是正面訊息。海思為台積電第二大客戶，9月15日後台積電不再出貨。法人指出，本季少了華為海思訂單，但5奈米產能已被蘋果包下，若iPhone 12銷售暢旺，可帶動A14應用處理器拉貨動能，本季來自5奈米營收貢獻站穩900億元。

聯發科少了華為訂單，但OPPO、vivo及小米擴大晶片下單、搶食華為份額，法人仍看好中長期營運穩步成長，不過若華為禁令有望解除，將更挹注聯發科營運。外資預估，聯發科本季營收上看930億至940億元，年增43%，大幅超越去年同期和市場預估的870億元。

大立光主要供應華為手機高階鏡頭，受禁令衝擊最大。大立光執行長林恩平在10月法說會坦言，「有客戶將高規鏡頭訂單停掉」，直接影響本季稼動率、產能很難滿載，旺季營運受衝擊。

外界認為，美國新禁令重創華為手機銷售，加上全球新冠肺炎疫情持續，智慧手機市場買氣疲軟，高階手機銷售不如預期。華為禁令鬆綁對於大立光營運將是一大利多。

穩懋也是華為供應鏈之一，原市場憂心華為遭美國制裁，穩懋業績恐受衝擊，不過，穩懋上季稅後純益19.67億元，季增19%，改寫新高，每股純益4.68元。