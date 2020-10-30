陸十四五規劃 拚科技自立

中共19屆五中全會29日閉幕，會議通過「十四五規劃」和「2035年遠景目標」，著眼擴大內需，促進國內國際「雙循環」，並宣示2035年進入「創新型國家」前列，「科技自立自強」，加快建設「科技強國」。

公報預估今年大陸國內生產毛額（GDP）將突破人民幣100兆元（約新台幣432兆元）。公報還提到，要保持香港、澳門長期繁榮穩定；推進兩岸關係和平發展和「祖國統一」。

五中全會公報並未提到「十四五規劃」的具體經濟成長目標。官方依照慣例，30日上午將以「中共中央」名義，透過大陸國務院新聞辦公室舉行記者會，並邀集相關黨政官員說明「五中全會」精神。

新華社報導，中共19屆五中全會審議通過「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議」。全會由中共中央政治局主持，中共總書記習近平發表講話。

全會提出「2035年遠景目標」為「經濟實力、科技實力、綜合國力」大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入「再邁上新的大台階」，關鍵核心技術實現重大突破，進入「創新型國家」前列。人均國內生產毛額達到中等已開發國家水平，基本實現國防和軍隊現代化。

面對美國為首的西方國家圍堵，全會提出，要把「科技自立自強」作為國家發展的戰略支撐。深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，完善國家創新體系，加快建設「科技強國」。由於美中貿易戰延伸至制裁包括華為、中芯等公司，因此十四五的科技強國宣示格外引起關注。

經濟部分，全會提出，要形成強大國內市場，加快培育完整內需體系，把實施「擴大內需」戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，「暢通國內大循環，促進國內國際雙循環」。