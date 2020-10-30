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五概念股 躍新亮點
中共五中全會公報昨（29）日出爐，多家機構關注「十四五規劃」內容，市場預期新冠疫情在國際蔓延、國際形勢趨於緊張的大背景下，預估十四五概念股包括內需消費、基礎建設、半導體、車電等將是焦點。
根據外電報導，此次不論從公報內容、抑或是中共總書記習近平的談話來看，整體來說多為口號式的大方向。不過，包括「要暢通國內大循環，促進國內國際雙迴圈，全面促進消費，拓展投資空間」等關鍵語句，仍成為吸睛亮點。
法人解析，根據相關關鍵語句來看，包括內需消費、基礎建設、半導體、車電、及太陽能等五大領域，將躍居風口上的新亮點。關聯的相關次產業，大範圍的中概股將持續成為受惠的領頭羊；鋼鐵業則間接受惠。
電子業方面，由於中國在半導體業受到美國全力箝制，因此決定以傾國之力發展第三代半導體業，相關台系半導體及設備廠等將有表現機會；其他如車用電子相關、太陽能相關、無線網路、AI、大數據等，也將成為市場關注的焦點。另外新能源汽車、醫療、5G等也將是聚焦方向。
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