中企走出去 未來五大發展趨勢

最新研究報告指出，疫情新常態下，中企「走出去」一方面可為中國產品、技術、服務謀求更廣闊全球發展空間；另方面，中企與海外一些行業領先企業加強投資合作，也可幫助中企在全球價值鏈上更快攀升。未來中企「走出去」將有五大發展趨勢。

據中新社報導，安永29日發布《中國走出去》第十期報告《疫情新常態下的中企走出去》。

報告稱，儘管新冠肺炎疫情在短期內放緩了中企走出去的步伐，但中國政府堅持以合作共贏的理念與世界各國共同發展，建設開放型的世界經濟。

未來中企走出去趨勢一：關注傳統行業的數位化轉型機遇。拓寬科技應用的新場景，促進數字技術與實體經濟融合將是發展重點。未來傳統製造業和消費品領域的企業將加快數字化轉型。

趨勢二：供應鏈的「中國+N」發展模式。對於中國的出口依賴型企業，海外市場與本土市場同樣重要，因此設立「中國+N」的供應鏈結構將是理想模式。

趨勢三：傳統基建與新基建雙輪驅動，帶動中企走出去。疫情推升了交通運輸為代表的傳統基建和以醫療設施和信息基礎設施為代表的新基建領域的建設需求。

趨勢四：新能源產業迎來發展契機，中企加速布局海外優質資產。報告指出，新冠肺炎疫情為能源轉型帶來契機，提倡綠色發展、綠色復甦的國家將獲得長期的可持續競爭力，未來新能源相關產業將成為中企海外投資的熱門領域。

趨勢五：地緣政治風險防控成為新常態。此外，中企在走出去過程中，也應更加注重對東道國的文化理解，更好實現與東道國互利共贏的合作。