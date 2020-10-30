東莞台博會轉型專業展 熱絡

2020第十一屆東莞台灣名品博覽會（以下簡稱東莞台博會）29日在廣東東莞市開幕。本屆東莞台博會轉型專業展，吸引了來自台灣、深圳、北京、昆山等兩岸各地360多家台資企業參展，助力台資企業轉型升級，拓展內銷市場。

據中新社報導，本次展會以「聚力大灣區，開拓新商機」為主題，首次採用「線上+實體」雙向融合模式，以一專多能的形式辦展，遴選3C數碼全產業鏈參展。展會規模2.3萬平方公尺，設900多個展位，其中，電子電器數碼類企業佔比逾七成，覆蓋了兩岸台資電子電器等幾大主要產區。

展會可見，本屆展會特設海峽兩岸電子產業合作專區，匯聚了5G雲端物聯網主題館、智慧生活暨大健康主題館、電子競技遊戲館、電子零組件配件館等展館，吸引了英業達集團、正崴集團、康舒科技、驊盛科技、台達電子、研華科技、全創光電、邁新光電、泰碩電子、利泰物聯網等重量級台資電子信息企業攜5G科技、雲端服務、智慧生活、物聯網、數碼電子等高精密、黑科技新產品及整體解決方案首次參展。

據主辦方介紹，台資科技企業在電子信息等領域掌握核心技術，受新冠肺炎疫情影響，全球經濟放緩，這些台商科技企業看好粵港澳大灣區的發展商機，首度在東莞台博會亮技術、秀肌肉，並舉辦採購合作對接會，積極尋求內銷合作良機。