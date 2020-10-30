聽新聞
test
0:00 / 0:00
東莞台博會轉型專業展 熱絡
2020第十一屆東莞台灣名品博覽會（以下簡稱東莞台博會）29日在廣東東莞市開幕。本屆東莞台博會轉型專業展，吸引了來自台灣、深圳、北京、昆山等兩岸各地360多家台資企業參展，助力台資企業轉型升級，拓展內銷市場。
據中新社報導，本次展會以「聚力大灣區，開拓新商機」為主題，首次採用「線上+實體」雙向融合模式，以一專多能的形式辦展，遴選3C數碼全產業鏈參展。展會規模2.3萬平方公尺，設900多個展位，其中，電子電器數碼類企業佔比逾七成，覆蓋了兩岸台資電子電器等幾大主要產區。
展會可見，本屆展會特設海峽兩岸電子產業合作專區，匯聚了5G雲端物聯網主題館、智慧生活暨大健康主題館、電子競技遊戲館、電子零組件配件館等展館，吸引了英業達集團、正崴集團、康舒科技、驊盛科技、台達電子、研華科技、全創光電、邁新光電、泰碩電子、利泰物聯網等重量級台資電子信息企業攜5G科技、雲端服務、智慧生活、物聯網、數碼電子等高精密、黑科技新產品及整體解決方案首次參展。
據主辦方介紹，台資科技企業在電子信息等領域掌握核心技術，受新冠肺炎疫情影響，全球經濟放緩，這些台商科技企業看好粵港澳大灣區的發展商機，首度在東莞台博會亮技術、秀肌肉，並舉辦採購合作對接會，積極尋求內銷合作良機。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言