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2020成都全球創交會 聚焦區塊鏈

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

以「鏈接生態，賦新未來」為主題的2020成都全球創新創業交易會——首屆國際區塊鏈產業博覽會（簡稱2020成都全球創交會）29日在成都開幕。

據中新社報導，區塊鏈作為重要前沿技術，正被用於眾多領域。2020成都全球創交會首次聚焦區塊鏈技術發展現狀和趨勢，多位院士專家、知名企業高管將在大會期圍繞區塊鏈新基建賦能雙循環、密碼技術支撐區塊鏈應用發展、區塊鏈全面擁抱產業互聯網等領域交流。

「區塊鏈不能包打天下，需要與人工智能、物聯網、雲計算協同發展，相互發揮作用，共同打造整體性數字化解決方案。」中國信息通信研究院副總工程師續合元在大會發布《區塊鏈產業圖譜及十大趨勢》時指出，當前區塊鏈核心技術框架已基本成型，廠商目前主要聚焦於技術工程化應用，下一步生態競爭將是熱點。　　

在中國工程院院士鄔江興看來，新基建助推數位經濟高速發展的同時，也將面對更為嚴重的網路空間內生安全問題挑戰。新基建需安全可信、自主可控的新底座，這將迫使包括區塊鏈在內的數位經濟時代信息技術與相關產業重新洗牌，所有沒有安全質量承諾和保障的信息技術產品將會被市場拒絕。

院士 區塊鏈技術

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