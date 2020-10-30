貨運旺季 DHL預計全球貨量漲50％

DHL快遞28日表示，隨著全球化和數位化趨勢推動線上購物及配套貨物運輸業務持續發展，加之新冠肺炎疫情進一步加速電子商務發展，在即將到來的雙十一和黑色星期五、耶誕購物季等貨運旺季，該公司線上購物及配套貨物運輸需求預計將再創新高。DHL快遞預計其全球網路的貨量同比將上漲50％。

據中新社報導，總部位於德國波恩的DHL是德國郵政敦豪（Deutsche Post DHL）集團的組成部分，後者是全球領先的物流企業之一。

DHL當天表示，今年受疫情及其帶來的不確定性影響，消費場景進一步加速向線上轉移。這種趨勢在即將到來的黑色星期五、雙十一和耶誕購物季期間將更加明顯。

據DHL預計，全球電子商務交易量料將再創新高。其中，DHL快遞今年全球網路電商貨量較去年同期已增長了35%左右。DHL預計，在即將到來的貨運旺季，其電商貨量將進一步增長。與去年同期相比，今年的全球貨運旺季貨量有望增長50%以上。

據了解，為應對或將提前到來的貨運旺季和貨量高峰，DHL快遞已經在全世界範圍內招聘超過一萬名新員工。

此外，DHL快遞還大幅增加了每日的貨運航班運力投放，已將此前新添購的四架波音777F全貨機投入使用，另有兩架同型號的貨機將於11月投入運營。