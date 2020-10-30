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進博會下月舉行 防疫展品受矚目

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

從「高大威猛」的冷凍透射電子顯微鏡展示樣品，到擅長「抽絲剝繭」的達芬奇手術機器人，從流感新藥到創新診療一體化全病程管理解決方案，即將於下月在上海舉行的第三屆中國國際進口博覽會備受矚目，尤其是醫療器械及醫藥保健展區可以窺見未來全球將如何攜手防控重大疫情

據新華社報導，新冠肺炎疫情深刻影響全球民眾的日常生活。中國大陸如期舉辦一年一度的進博會，並在原有的醫療器械及醫藥保健展區基礎上，特設「展中展」——公共衛生防疫專區。

羅氏公司已是連續第三年參展進博會，今年羅氏展台全面升級，主展區面積升至800平方公尺，在公共衛生防疫專區的展示面積達150平方公尺。

羅氏將帶到公共衛生防疫專區的一款名叫雅美羅的藥物，是由羅氏公司旗下日本中外製藥生產的生物免疫抑製劑。這款曾在中國獲批用於重度活動性類風濕關節炎的藥物，在近期的全球三期臨床研究顯示，可減少新冠肺炎重症患者對呼吸機的使用。

雅培公司今年首次參展進博會，其在新冠肺炎疫情防控中顯示的強大快速檢測能力令其展品廣受關注。此次雅培參展，將展示便於攜帶且適用於大規模檢測的新冠病毒快速抗原檢測試劑。

疫苗研究領域，復星醫藥在德國的合作夥伴拜恩泰科將首次參展進博會，展示正在合作開發的針對「新冠」的信使核糖核酸（mRNA）疫苗產品和技術。

拜恩泰科首席執行官烏格·薩因博士在此前一場與上海市的視頻連線活動中表示，拜恩泰科通過與復星醫藥的攜手合作，共同致力於開發和生產疫苗，為應對疫情挑戰、滿足醫療需求貢獻力量。

中國大陸的進博會已經成為全球醫衛領域聚焦前沿課題的交流平台。連續三屆參展進博會的賽默飛世爾科技公司（簡稱賽默飛）旗下研發生產的電子顯微鏡已用來支持中國科研機構投入「新冠」研究。賽默飛中國區總裁艾禮德說：「我們期待著與大家在進博會進一步溝通。」

新冠肺炎 疫情 疫苗

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