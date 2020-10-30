第二屆台商發展論壇 陜西登場

由大陸全國台聯、閩南師範大學共同主辦的第二屆台商發展論壇28日在陜西銅川開幕。100餘位台商台企代表、常住大陸台胞青年、專家學者圍繞「深化兩岸融合發展，攜手打造內陸改革開放新高地」主題，共商融合發展大計，共謀合作共贏新篇。

據新華社報導，大陸全國台聯副會長楊毅周在開幕式上表示，面對新冠肺炎疫情衝擊和經濟全球化逆流等複雜因素，大陸市場空間廣闊、發展韌性強大等優勢進一步顯現。儘管目前兩岸關係由於種種原因遭遇困難，但兩岸經貿合作逆勢上揚，兩岸交流活動接連不斷。事實證明，兩岸同胞交流合作意願真誠強烈，兩岸融合發展是兩岸互利共贏必由之路。

台灣中華兩岸新時代交流協會理事長黃清賢說，近年來大陸發布「31條措施」「26條措施」「11條措施」，各地紛紛制定落實舉措，為台胞台企提供發展機遇。台商可借助自身發展機遇，為兩岸融合發展、人民生活幸福、中華民族偉大復興作出積極貢獻。

中國社科院台研所研究員王建民表示，大陸加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，大力推動高質量發展，深入實施創新驅動發展戰略。西部內陸地區發展潛能正在發揮，是未來台商投資的新樂土。

台企代表、陜西宇騰電子科技有限公司負責人林立騰已在陜西創業5年。他表示，大陸有著龐大的產業與工業體系，以及完善的產業鏈、供應鏈與服務體系。陜西正打造內陸改革開放高地，深度融入共建「一帶一路」大格局，為台商台企提供難得發展機遇。「西部內陸地區的營商環境、配套服務等與沿海地區差距正在縮小，投資西部就是投資未來。」

論壇期間，與會人士還將圍繞「一帶一路背景下，以陜西為起點的台商內陸發展新機遇」「新冠疫情防控常態化對大陸台商的影響與變化」「借助深化兩岸融合發展之機創造台商發展新空間」等議題進行深入研討。