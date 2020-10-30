疫情催生新態業 陸直播經濟熱

「我叫遊和璁，炒菜要用油和蔥！」每次打開手機直播，揚州泰悅食品有限公司董事長遊和璁的開場白總能快速「引流」。「試水」直播7個多月，他在當地已小有名氣。

據新華社報導，42歲的遊和璁是「台商二代」，公司自主研發生產的美齡粥原本主要依靠景區等線下渠道銷售。今年初，新冠肺炎疫情來襲，全球經濟面臨嚴峻挑戰，深耕大陸的台商台企亦受到不小衝擊。遊和璁的公司同樣遭遇銷售困境。「春節本是銷售旺季，因為疫情，積壓產品不知道賣給誰。」

疫情對生產生活造成衝擊的同時，也催生出一些新業態新模式。在大陸，「直播經濟」興起，很多企業迅速轉戰線上，通過直播打開銷路。

敏銳察覺到大陸「直播」的浪潮後，遊和璁決定一試，在揚州市台辦幫助下，3月中旬，他第一次走進直播間。

「剛開始觀看的人少，下單更少。直到有粉絲看介紹後買了100箱，讓我信心大增。」遊和璁說。

遊和璁很快就邀請朋友段雪玲加入。段雪玲來自台中，2015年加入揚州一家生產電子秤的台企，近年來一直在思考如何開拓大陸內銷市場。

「疫情初期，困在家裡，事業也被凍住了，唯一可以跟外界聯繫的就是手機。」通過直播，段雪玲認識了大陸各地的新朋友，一些人還主動給她介紹客戶，公司經銷網絡進一步拓展。

除了給自己公司直播帶貨外，兩人還幫助其他的台企、陸企。最近，段雪玲參加了首屆揚台直播大賽，在決賽中力推大陸的扶貧農產品。「聽到下單的聲音我特別興奮，因為我正在為大陸的扶貧事業貢獻力量，很自豪。」

為幫助更多台企，揚州市台辦發起成立直播聯盟，提供場地定期舉辦培訓，並與人社部門聯合，向台胞發放直播職業資格證書，吸引越來越多台胞加入。

儘管還沒有粉絲量特別大的主播，但依靠幾十人同時為某款產品代言的「人海戰術」，直播聯盟帶貨能力提升很快。

直播還讓不少台胞收穫了更多朋友，找回了自信。

因為朋友少，王鳳如以前活動範圍多集中在自家產品展櫃邊，被人笑稱「櫃婦」。參加直播培訓和比賽後，原本話不多的她如今在直播間侃侃而談，交際面也越來越廣。

陳進發剛開始直播時，即使提前準備了底稿，面對手機也只能磕磕巴巴講出五分之一的內容。現在，他在直播間已收放自如，還在粉絲「監督」下成功減肥10多公斤。

今年5月，大陸國家發改委、國務院台辦等十部門聯合印發《關於應對疫情統籌做好支持台資企業發展和推進台資項目有關工作的通知》，其中提出支持台資企業適應大陸「互聯網+」發展和消費升級趨勢，借助大陸電商平台開展線上市場營銷推廣，拓寬對接內需市場的渠道，充分挖掘大陸市場潛力。

遊和璁等台商表示，大陸有效的疫情防控、不斷加快的經濟復甦，讓他們對未來充滿信心。「雪中送炭」的幫扶，更堅定了他們紮根於此的決心。

如今，遊和璁每隔幾天都會在微信朋友圈分享一條自己的直播鏈接。對他來說，直播不僅是賣產品，更成為一種新的生活方式。

「未來，我們將通過培訓、講座等方式，帶動更多台胞參與直播，幫助更多台商開拓內銷渠道，讓兩岸民眾通過直播鏡頭衝破疫情阻礙、拉近時空距離、實現心靈契合。」遊和璁說。