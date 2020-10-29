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五中全會輕解讀：十四五經濟不設定數字目標

聯合報 / 特派記者戴瑞芬／上海30日電

五中全會公報出爐，眾所矚目的「十四五」時期經濟社會發展主要目標終於答案揭曉，不過，十四五沒有設定經濟增速目標的數字或區間，雖然令人意外，卻也在情理之中，因為大陸已經提前釋出「就業與民生指標應優先於GDP增長目標」，五中全會公報披露，證實對經濟增長留出回旋空間。

不出意外的是，雙循環成為十四五時期經濟發展的關鍵詞。五中全會公報指出，要形成強大國內市場，堅持擴大內需這個戰略基點，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，全面促進消費，拓展投資空間。

如是金融研究院院長管清友指出，構建雙循環有三個關鍵詞，統一大市場、啟動內需和數字基建。

他也解讀，在十四五時期不設定經濟增長目標，就像今年政府工作報告沒有設定經濟增速預期目標一樣，事實上是用就業等相關目標進行了代替，與此同時要強化就業和民生指標，特別是就業指標。這也意味，大陸明確，就是把就業和民生指標的地位提到GDP之前。

另外，五中全會公報也提出對十四五時期要把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，強調強化國家戰略科技力量，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，完善國家創新體系，加快建設科技強國。並提出，到2035年基本實現社會主義現代化遠景目標，就是：經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列。

顯見大陸中央對關鍵核心技術被「卡脖子」，深切認識到存在的短板和不足。可以預見十四五時期，加快科技創新步伐 會直面問題，迎難而上，實現更多從0到1的突破，向更多卡脖子的地方開刀，大力提升自主創新能力。

GDP

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