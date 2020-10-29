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遏制利率快速上行 人行連續11個交易日透過逆回購放錢

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
Wind數據顯示，本月15至29日，人行以利率招標方式共進行人民幣8,300億元逆回購操作。中新社資料照片
Wind數據顯示，本月15至29日，人行以利率招標方式共進行人民幣8,300億元逆回購操作。中新社資料照片

截至今（29）日，中國人民銀行已連續11個交易日放錢，透過逆回購向市場累計淨投放人民幣4,300億（約新台幣1.8兆元）。業界人士認為，人行明顯加大逆回購操作力度，意在遏制短期市場資金利率快速上行趨勢。

人行官網今公告，在公開市場進行人民幣1,400億元7天期逆回購操作，因昨有500億元逆回購到期，因此淨投放人民幣900億元。公告指出，為維護銀行體系流動性合理充裕，中標利率維持2.20%不變。

值得注意的是，自9月24日暫停7天逆回購操作後，人行於10月15日重啟7天逆回購操作。截至昨日，人行已連續11個交易日進行逆回購操作。

Wind數據顯示，本月15至29日，人行以利率招標方式共進行人民幣8,300億元逆回購操作，利率2.20%。期間有4,000億元到期，因此淨投放4,300億元。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，隨著月底時點臨近，且近期政府債券發行規模擴大，市場資金面進入緊平衡狀態。而Shibor利率上漲，主要受銀行壓降結構性存款力度較大影響，這個趨勢至少延至11月。他判斷，年底前隨著銀行壓降結構性存款任務基本完成，中期市場利率上行勢頭有望扭轉，5月中下旬開始的「緊貨幣」已部分緩解，短期市場利率將連續三個月保持穩定。

人民幣 中國人民銀行

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