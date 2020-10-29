陸委會：十四五規劃是大陸改革開放以來最艱困規劃

今日是中共十九屆五中全會閉幕，將發布全會公報，陸委會發言人邱垂正強調，各界普遍認為，十四五規劃是中國大陸自1980年代改革開放以來最艱困的五年規劃。

邱垂正今日表示，這次會議裡會審議通過十四五規劃、2035年遠景目標等建議，與探討中共面對當前內外部挑戰等議題。大陸政治具有高度封閉與不透明性，權力格局高度集中，對大陸內部發展、對外政策與對台動向會持續關注。

邱垂正接著說，近年來大陸經濟增速放緩、美中科技衝突，以及今年以來肺炎疫情蔓延，重創全球經濟發展，引發供應鏈斷鏈危機，預期本次五中全會將以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局為十四五規劃的核心主旨。

邱垂正說，但是各界普遍認為，十四五規劃是中國大陸自1980年代改革開放以來最艱困的五年規劃。

邱垂正表示，目前大陸經濟與失業仍然嚴峻，社會仍具有不穩定風險，缺乏有效因素擴大支持國內消費需求。再加上，國際疫情反覆，以及秋冬期間疫情可能捲土重來等等，將會加劇全球經濟的衰退，衝擊外部需求，拖累出口表現，將可能造成內外循環的問題與挑戰。

至於下禮拜是美國大選，如何評估選後的美中台與兩岸關係？邱垂正說，美中關係仍會呈現長期競爭抗衡的結構態勢，美國兩黨長期對台友好，大選結果不會影響美國對台政策作為。並認為中共也會密切關注美國大選後相關形勢發展，並審慎以對，但對台政策立場不會改變。

邱垂正說，面對美中情勢發展，政府會持續密注與妥適應處，並秉持既定政策，堅定捍衛國家主權與民主自由，致力於維護台海和平穩定。