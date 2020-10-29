大陸五中全會輕解讀：定調2035年進入創新型國家前列

中共中央第十九屆中央委員會第五次全體會議今（29）日在北京閉幕，審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃的建議》，並發布五中全會公報，提出2035年基本實現社會主義現代化遠景目標：經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列。

特別的是，對「十四五」時期經濟社會發展主要目標，並沒有明定數字或區間，而是強調堅持擴大內需這個戰略基點，加快培育完整內需體系，把實施擴大內需戰略衕深化供給側結搆性改革有機結合起來，暢通國內大循環，促進國內國際雙循環。

十四五規劃建議，攸關了未來五年大陸國家發展藍圖，全會提出，要激發各類市場主體活力，完善宏觀經濟治理，建立現代財稅金融體制，建設高標準市場體系，加快轉變政府職能。

同時，把發展經濟著力點放在實體經濟上，堅定不移建設製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，提高經濟質量效益和核心競爭力。要提升產業鏈供應鏈現代化水平，發展戰略性新興產業，加快發展現代服務業，統籌推進基礎設施建設，加快建設交通強國，推進能源革命，加快數字化發展。

實行高水平對外開放，開拓合作共贏新局面。堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，依托大市場優勢，促進國際合作，實現互利共贏。

以及建設更高水平開放型經濟新體制，全面提高對外開放水平，推動貿易和投資自由化便利化，推進貿易創新發展，推動共建一帶一路高質量發展，積極參與全球經濟治理體系改革。