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小米砸逾22億元拿土 深圳建集團國際總部

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
小米以逾新台幣22億元在深圳拿下一塊土地，準備用於興建集團國際總部。路透
小米以逾新台幣22億元在深圳拿下一塊土地，準備用於興建集團國際總部。路透

深圳29日集中出讓7宗土地，其中，南山區後海的一宗商業用地由深圳小米信息技術有限公司以人民幣5.31億元（約新台幣22.6億元）得標，象徵小米將正式入駐深圳，加入深圳灣「總部群」。

據深圳特區報報導，今年6月，深圳市政府就與小米通訊技術有限公司簽約。深圳市工業和信息化局局長賈興東表示，支持小米集團在當地設立總部企業深圳小米信息技術有限公司，並在南山區後海金融商務總部基地設立小米集團國際總部，建設國際總部大廈，主要包括智慧型手機與人工智慧中心、商務拓展中心、互聯網服務中心三大主要板塊，進一步拓展國際市場，實現總部經濟引領創新生態的戰略布局。

小米集團總裁王翔表示，為搶抓深圳「雙區驅動」重大歷史機遇，小米集團計畫在深圳投資人民幣77.6億元打造小米國際總部。

此次小米所取得的土地位於深圳市南山區後海金融商務總部基地位，截至去年5月底，該區引進的企業總部項目已達30個，包括：航天科技、卓越、中鐵南方、海信南方、阿里巴巴、中建鋼構、中海油、海王星辰、百麗、天虹、喜之郎、華潤等企業總部大廈均已完工並投入使用。

除了小米，北京的互聯網公司中，字節跳動也在今年南下深圳拿地。深圳土地礦業權交易平台顯示，字節跳動子公司深圳今日頭條科技有限公司在6月以人民幣10.82億元的價格摘得深圳南山區粵海街道一地塊。

深圳 小米

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