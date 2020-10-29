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綁Mastercard在京東消費 港澳台可享零手續費

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
綁Mastercard在京東消費，港澳台可享零手續費等優惠。圖/京東官網截圖
綁Mastercard在京東消費，港澳台可享零手續費等優惠。圖/京東官網截圖

雙11購物節腳步逼近，京東集團與支付公司Mastercard（萬事達卡）合作，宣布推出面向港澳台及海外持卡人的跨境「一鍵綁卡」服務，持卡人在京東消費，可享平台零手續費等服務。

京東集團表示，除了享受平台零手續費外，還有近期京東11.11的超級優惠：5折暴力神券、新用戶人民幣188元大禮包、運費補貼等，持卡人還可享受京東首月專享權益和單單隨機立減優惠。

京東集團指出，萬事達卡持卡人透過一鍵綁卡的方式，綁定至京東帳戶，港澳台及海外持卡人隨後在京東購物時，只需點擊已綁定的銀行卡片，不需輸入卡號和個人信息，即可實現「一鍵式」支付。

除方便快速，消費者在進行數位支付時，最在意的不外乎是安全問題，京東數據顯示，許多網購消費者表示，擔憂線上商戶儲存卡號等交易信息，因此萬事達卡將所有付款資訊進行獨特的虛擬代碼化，且經由發卡行及商戶端雙重認證，消費者的實體信用卡號並不會儲存在商戶平台，讓線上交易環境受到更安全的保護。

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