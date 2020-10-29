大件商品集貨倉 速賣通進駐佛山

28日，阿里巴巴全球速賣通牽手廣東佛山市成立全球首個大件商品零售出口集貨倉，商家可「拼櫃」（集裝箱）出海，降低備貨壓力。這也意味，海外消費者也可網上一鍵購買在全世界廣受歡迎中國家居建材產品了。

據中新社報導，此前，在跨境零售出口中，30公斤以上的大件商品理論上無法在跨境零售電商平台上銷售。個別大件貨物的銷售案例，需要商家自己找承運方，但能做大件物流的公司數量很少，價格高昂，且貨物只能到港，買家必須自行清關並自提。如果商家備貨海外倉，則需要大量壓貨成本。

速賣通物流供應鏈負責人李達偉介紹，「集貨倉」是速賣通為商家設立的一種「前置倉」，多個商家的訂單可「拼櫃」（集裝箱）出海，商家的備貨壓力從2個月縮短為1個月，單位體積物流成本降到原來的70%。

「從長遠看，藉助速賣通平台數據和集貨倉的能力，貨品入倉後可在最短的時間內發貨，將大大提升商家的庫存周轉率。同時，拼櫃還能大幅降低貨物在搬運過程中破損的風險，減少商家的損失。」李達偉表示，憑藉這套物流方案，中國產業鏈具備絕對優勢的大件商品都可以一鍵賣全球。不僅包括電動摩托、床、沙發等，也包括浴缸、馬桶、瓷磚等易碎品。

佛山是世界泛家居重點產業帶，傢具、家裝、工具、燈具等產品具備極高的性價比。速賣通數據顯示，今年上半年，速賣通上辦公椅銷售額暴漲500%。「集貨倉」落地佛山，意味著今後以佛山產業帶為中心的華南地區更多中小企業可更方便地通過跨境電商平台走向世界。