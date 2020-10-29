進博會將登場 展商競曬新品搶商機

第三屆進博會開幕在即。在大批行業因疫情承壓背景下，不少參展商都拿出了科技含量更高、更具未來感的展品，期待能借中國大陸市場扳回一局。

據中新社報導，首次參展的優衣庫將在此次進博會上打造1500平方公尺的明日博物館，展出眾多明日之服，包括既輕暖便攜，又能防水防靜電的巨型輕羽絨、一體成型的3D編織藝術、會「呼吸」的AIRism體感調適面料和防風防水的BLOCKTECH面料等。

「我們一直關注進博會的相關動態和發展」，優衣庫相關負責人稱，得益於有力的疫情防控措施，中國民眾的日常生活已逐漸恢復。優衣庫希望通過此次參展，充分展示其兼具科學與美感的高功能服裝，更好布局中國市場。

除了日用消費品，工業領域也有大批新品亮相。作為進博會的新面孔，愛普生將帶來使用乾式工藝的辦公室造紙系統的中國首秀，通過創新的乾纖維技術，不需要用水也能把廢紙變成新紙。此外，該產品還能清除紙張上的墨水和碳粉，並將紙徹底纖維化，確保完全銷毀機密信息。

施耐德電氣已是第三次參加進博會。與去年相比，今年該公司展台面積增加了近一倍，更多新一代綠色電氣產品得以登場，如智能中壓開關設備、中壓充氣櫃、新一代預智低壓成套設備等。此外，施耐德電氣開放化自動化平台也將在進博會上全球線下首發。

施耐德電氣全球執行副總裁、中國區總裁尹正透露，過去兩年參加進博會收穫頗豐，去年簽約數量比首屆增加了近20%，這讓公司期待能在第三屆進博會上達成更廣泛的合作。施耐德電氣希望把世界領先的數位化技術帶到中國，也把中國同創的產品和服務傳到全球，在數位化轉型過程中實現共贏。

同樣是進博會老熟人的GE將首次展示代表該公司最領先、最高效燃氣發電技術的9HA.01燃機模型，以及GE迄今為止容量最大、功率最強的陸上風電機組模型。此外，GE還將在抗疫專區增設獨立展台，展示其針對公共衛生防疫領域的新科技和解決方案，如虛擬重症指揮中心等。

在GE中國總裁兼首席執行官向偉明看來，進博會是GE與中國合作夥伴增進交流的重要平台。如今，GE在華醫療、航空、燃氣發電等業務都在按計劃有序推進，公司希望通過此次進博會展示其在這些領域的領先產品以及為中國客戶定製化的解決方案，深耕中國市場。

西門子將在中國首次展示兩款未來辦公空間的智能解決方案，分別可以做到實時瞭解樓宇使用情況，以及讓員工方便地調節辦公室溫度、燈光，實時查看及預定工位和會議室等。

此外，西門子還將展示其在華首個自有辦公樓宇屋頂分佈式太陽能項目，該項目預計將幫助西門子北京園區在未來25年中碳排放減少超過8700噸。

「進博會是加強國際合作、激發經濟活力的重要契機」，西門子大中華區總裁兼首席執行官赫爾曼對中新社說，期待能借進博會與中國企業繼續加強合作。

分析人士認為，大量新品集聚進博會，表明在疫情對世界經濟衝擊餘波未了之際，各國企業越發寄希望率先復甦的中國市場，中國經濟的影響力將進一步被放大。