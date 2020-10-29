山東台企養豬 生技軟實力助攻

由於大陸豬肉價格長期居高不下，「養豬」晉升市場主流。在山東省東營市，有一家台資企業—東營力大王農畜產有限公司，早在2002年深耕大陸市場，專注於生豬養殖，將台灣的經驗與技術帶到大陸，通過現代化飼養技術、科學化管理，進行規模化豬隻養殖。

東營力大王農畜產有限公司位在山東省東營市河口區，成立於2002年7月，營運至2020年資產總額達1.4億元（人民幣，下同），並且聘用來自台灣、具備40餘年豬隻養殖經驗的專業人士擔任場長，綜理生豬畜養管理工作。

公司董事兼行政副總黃兆嘉表示，20年前公司投入550萬元用於老廠汙水處理。隨環保標準愈來愈高，新廠投入3000萬元用於汙水處理。除了在設備上下功夫，公司對豬的養殖過程也有著很高的要求，「我們在飼料上不加瘦肉精，也不加任何的抗生素，我們改用益生菌來維繫豬的健康，這也是我們以後投資的一個方向。」

面對中國大陸機會龐大的市場，東營力大王在技術創新、新型農業上做了很大的努力。黃兆嘉介紹，前年開始有計畫投資新廠，走向科技化，大陸這邊已不是說「養殖戶」，而是讓整個養殖業變成科技化，使用的人工是非常少的；目前公司打算做一家農業科技公司，廠內都是先進的自動化設備，而不再是傳統養殖模式。預計新廠可以養殖20萬頭豬，土地面積比老廠大了10倍。

據介紹，項目建成後，可帶動當地的特色農業、循環農業、生態農業、標準化生豬養殖業、農業觀光生態旅遊業的發展，提升當地農業產業化水平，增強區域經濟綜合實力。

目前台灣鼓勵青年返鄉做精緻農業，黃兆嘉則認為青年能過來多看看，因為空間夠大，台灣在農業技術上較先進，把技術帶過來，土地空間較大，這樣才能把精緻農業做大。